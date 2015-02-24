Новости Беларуси. В Минске стартовал конкурс буктрейлеров – рекламных роликов по книгам о Великой Отечественной войне.

Для участия в проекте необходимо снять короткий видеорассказ по мотивам любимых повести или романа и прислать ролик на электронный ящик Белорусского республиканского союза молодежи. Главное условие конкурса – не отходить от основной сюжетной линии.

По итогам лучшие работы будут транслироваться на рекламных экранах во всех библиотеках города, в том числе и в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Литвинова, координатор проекта «Мой филь о войне»:

У нас уже есть показательный буктрейлер, который мы распространяем своим штатным сотрудникам для того, чтобы они показывали в учреждениях образования как пример.