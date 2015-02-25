Российский актёр Ефим Шифрин рассказал о своем увлечении фитнесом и белорусских корнях

А у Вас утро всегда доброе?

Ефим Шифрин, актер:

У меня утро зависит от того, какое решение. Вовсе не от того, с какой ноги ты встал. А от того, как ты хочешь, чтобы прошёл день. Мне нужно, чтобы утро было обязательно добрым. Если я с утра начинаю ворчать, злиться, то я не делаю потом всех дел, которые были мною запланированы.

Мне кажется, что Вы человек, который делает утром зарядку?

Ефим Шифрин, актер:

Я делаю не традиционную зарядку, а какой-то свой собственный комплекс упражнений, который физкультурник сразу бы «забраковал», а специалист по йоге сказал бы, что к йоге это не имеет никакого отношения. Я делаю такой микс для того, чтобы проснуться и почувствовать бодрость.

Вы пропагандируете здоровый образ жизни и даже награждены дипломами по фитнесу.

Ефим Шифрин, актер:

Мы встретились с очень известным в Беларуси, да и во всем мире, спортсменом - Алексеем Шабуней. Полдня я провёл с ним в аквапарке. Мы занимались силовыми упражнениями. Правда, не успели поплавать, но я благодарен ему за этот уделённый мне час. Считаю, что в Беларуси, среди её многих достоинств и её многих знаменитых прославившихся людей, есть ещё чем гордиться, - это Алексеем Шабуней, лучшим чемпионом мира по бодибилдингу.

Меня всегда восхищает Ваш внешний вид. С Вами работают стилисты, или Вы всегда самостоятельно выбираете костюмы?

Ефим Шифрин, актер:

То, что я одеваю на сцену, - да, стилисты. А в жизни - я более сдержан. Не хочется, чтобы всё «кричало». Я очень люблю трикотаж, чтобы ничего не кололось, было удобно. На сцене - да, я должен удивить людей. Я готовлюсь ко встрече со зрителями, как к празднику!

«Встречают по одёжке, провожают по уму!» В первую очередь, Вас любят за талант. Это правда, что Вы всегда знали, что будете артистом?

Ефим Шифрин, актер:

Я всегда знал, что буду артистом. Сейчас артисту больше всего нужна честность.

А как в своё время Ваши родители отнеслись к тому, что Вы выбрали творческий путь?

Ефим Шифрин, актер:

Сказать, что я их очень обрадовал своим выбором, я не думаю. Мои родители были в том серьёзном возрасте, когда хотели какую-то специальность, которая бы обеспечивала надёжное существование. Все знают, что такое артист. Это зависимый человек. Сегодня есть работа, завтра - нет. Сегодня позвали, завтра - тебя уже забыли. Но мои родители никак не осуждали мой выбор, хотя я знаю, что мама хотела, чтобы я был журналистом, а папа - скорее, инженером. Но, тем не менее, мой выбор они приняли и никогда не сопротивлялись.

Расскажите о своих белорусских корнях?

Ефим Шифрин, актер:

Я счастлив, что увидел эти села, в которых родились и папа, и мама. Они находятся в Могилёвской области. Я увидел их воочию. Увидел природу, окружавшую моих родителей в детстве. Прослезился. Потом жизнь моих родителей была связана с городом Оршей, перед войной. Там осталась моя бабушка. Я считаю, что отчасти своё детство я провёл в Беларуси, потому что каждые два года мы приезжали к бабушке в Оршу.