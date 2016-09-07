Выставка предвыборных плакатов проходит в Музее современной белорусской государственности

Новости Беларуси. Предвыборная кампания в одном зале. В Минске открылась выставка, полезная всем кандидатам в депутаты. В Музее современной белорусской государственности представлены плакаты, которые приглашали на местные, парламентские и президентские выборы, начиная с 70-х годов и до современности. Завершает экспозицию постер, анонсирующий нынешние выборы депутатов Палаты представителей. Также среди экспонатов – образцы удостоверений парламентариев и даже урны, которые были задействованы во время голосований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Соболева, куратор выставки «Предвыборный плакат Беларуси. Прошлое и настоящее»:

Раньше люди немножечко меньше знали о процессе того, как проходят выборы, поэтому нужно было их привлечь. Здесь вы можете увидеть плакаты еще БССР, их отличительная особенность – это яркая картинка, которая призывает, обращает внимание. А вот уже лозунг должен был мотивировать гражданина поучаствовать в жизни страны, принять участие в выборах.