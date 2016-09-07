Лауреаты второй Национальной литературной премии Сергей Давидович, Татьяна Матюхина, Сергей Климкович в программе «УТРО»

4 сентября в Рогачеве с размахом прошёл День белорусской письменности. Главным событием праздника стало торжественное объявление и награждение победителей Национальной литературной премии. Премия была присуждена в 7 номинациях.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Татьяна Матюхина, победитель в номинации «Лучшее произведение литературной критики и литературоведения», Сергей Давидович, победитель в номинации «Лучшее произведении для детей и юношества, прозаик, художник», Сергей Климкович, победитель в номинации «Лучший дебют».