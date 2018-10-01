Отправиться в 3D-экскурсию по замкам и «полистать» Библию Скорины: интерактивные новинки в историческом музее

Высокие технологии и искусство. Ещё пару лет назад такое сочетание слов казалось невозможным, но современные музеи доказали обратное. Так, например, недавно в Нью-Йорке представили инсталляцию Rain room: комнату дождя, где человек управляет водой, но не намокает.

Идут в ногу со временем и белорусы. Сегодня полистать Библию Франциска Скорины на старобелорусском языке может каждый посетитель Национального исторического музея. Лёгкое движение руки, световой датчик получает сигнал и новая страница. Александр Хромой, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

К 500-летию книгопечатания у нас в музее гостила Библия Франциска Скорины, которую на некоторое время нам передал Государственный исторический музей Российской Федерации. И тогда мы попросили российских коллег оцифровать часть Библии для того, чтобы она была доступна для посетителей.

Второй инновационный проект, усилиями Артёма Белобровика, позволяет человеку увидеть памятники архитектуры через 3D-реальность. Надев очки, вы погружаетесь в виртуальное путешествие по Кревскому и воспетому Владимиром Короткевичем Гольшанскому замкам.

Александр Хромой:

Можно посмотреть современное состояние тех памятников архитектуры, а через очки – для чего они предназначались.

В экспозиции возрождения духовности разместилась ещё одна новинка. Книга будущего, которая расскажет о самых древних и ценных реликвиях музея. Александр Хромой:

Листая книгу, мы фактически листаем сайт. При другой тематике выставочного проекта мы можем сюда вставлять совершенно другой контент.

Совершить маленькое путешествие в прошлое сегодня может каждый. Достаточно лишь объединить науку и искусство. Александр Хромой:

В Беларуси очень богатая история и очень много всего потеряно. Нужно 100 раз задуматься, есть ли смысл создавать копии, которые всегда останутся копиями. Или же можно этот предмет подать в интерактивном виде.