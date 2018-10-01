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На ящике стоит знак петербуржской фирмы «Сан-Галли». Клад нашли при реконструкции Коссовского дворца

01 октября 2018 06:59
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Новости Беларуси. Во время реконструкции Коссовского дворца строители нашли клад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из земли археологи достали небольшой металлический сундук. Внутри его обнаружены монеты и книга.

На ящике стоит знак петербуржской фирмы «Сан-Галли». Клад нашли при реконструкции Коссовского дворца-1

Правда, состояние ветхого фолианта оставляет желать лучшего. Для сохранности его поместили в специальный холодильник. Возраст монет – более 100 лет. Кроме того, в сундуке находились фрагменты еще одного печатного издания. Историкам удалось определить происхождение самого старинного ларца.

На ящике стоит знак петербуржской фирмы «Сан-Галли». Клад нашли при реконструкции Коссовского дворца-4

Артем Брухан, главный специалист отдела культуры Брестского облисполкома:
На самом этом ящике стоит знак петербуржской фирмы «Сан-Галли», которая занималась производством сейфов, различных шкатулок.

Ученым, исследователям, археологам предстоит более детально исследовать эти объекты, но в любом случае ценность их преуменьшить нельзя, потому что это действительно интересно. Работы ведутся, объект действующий.

Работы по прокладке коммуникаций проводились недалеко от главного здания дворца Пусловских. Его реконструкция ведется уже 10 лет. В 2017 году открыли временную музейную экспозицию. Вероятно, найденные артефакты пополнят будущую коллекцию замка.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Артем Брухан # Фотофакт

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