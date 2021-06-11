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Открывается юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»

11 июня 2021 06:59
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Новости Беларуси. В Молодечно 11 июня откроется XX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывается юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»-1

Юбилейный фестиваль посвящен Году народного единства и соберет талантливых поэтов, музыкантов и композиторов. Центральным событием традиционно станет национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Открывается юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021»-4

Концертную программу представят солисты оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.

# Фестиваль # Культура # Михаил Финберг # Фотофакт

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