Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет 11 июня в Беларусь
Новости Беларуси. За многовековую историю народам двух стран не раз приходилось вставать плечом к плечу, защищая свою землю от агрессоров. И также вместе нести через года правдивую память о том, какой ценой дается победа. Беларусь и Россия в эти дни проводят целый ряд совместных мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из таких стал уникальный проект «Поезд Победы». 11 июня стилизованный состав прибудет в Минск из России. Торжественная встреча, участие в которой примут ветераны, представители власти и общественных организаций, состоится на железнодорожном вокзале.
В передвижном музее 12 вагонов, каждый из которых рассказывает о событиях военного времени. Незадолго до отправки в нашу страну экспозиция пополнилась вагоном, посвященным обороне Брестской крепости. Полное погружение во фронтовую жизнь обеспечивают видеопроекторы, «живые» стены, тач-столы и музыкальное сопровождение.
В столице интерактивная выставка пробудет три дня, затем отправится в дорогу. Поезд будет останавливаться в Орше, Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве. Предполагается, что до 28 июня экспозицию посетят не менее 16 тысяч человек.