«Открываешь дверь – и сразу видишь праздник»: в Минске состоялась церемония открытия кинофестиваля «Лістапад»

Новости Беларуси. И переходим к главному кинособытию года в Беларуси. 4 ноября в Минске открылся 23-й по счету «Лістапад». Нынешний международный форум – это более 150 лент из 45 стран. Это десятки известных режиссеров, актеров, сценаристов и критиков со всего мира.

На этот раз старт целой плеяде ярких премьер и показов дала российская мелодрама «Петербург. Только по любви». Демонстрация этой ленты началась меньше часа назад в кинотеатре «Москва», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси:

Сустракаемся, усе свае. Бачымся на такіх свтах. Гэта вельмі хораша.

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:

Шел сюда, пасмурно, моросит дождь, грустно все. Открываешь дверь – и сразу видишь праздник. Когда встречаешься с друзьями, это всегда радостно. А когда ты входишь и встречаешь столько друзей, ты понимаешь, что это все твои коллеги, друзья.

Виктор Васильев, председатель ОО «Белорусский союз кинематографистов»:

На самом деле фильмы, которые предоставлены на этот фестиваль, являются шедеврами мировой классики кинематографа. Я желаю, чтобы все посмотрели эти фильмы спокойно, вдумчиво и сделали выводы для себя. Потому что фильм – это не просто удовольствие и искусство, это размышление, стержень на будущее.

159 лент из 45 стран. На больших экранах всю неделю фильмы – обладатели самых престижных кинофестивалей. Хорошее отборное кино, как можно говорить, не для всех. Авторское, некоммерческое. Уникальный случай для белорусского зрителя оценить все разнообразие современного мирового киноискусства.

Многие режиссеры во время «Лістапада» лично представляют свои ленты и общаются со зрителями. Как например грузинский режиссер Заза Уругшадзе свою ленту «Мандарины», которая была номинантом на Оскар. В этом году он еще и возглавляет жюри.

Заза Уругшадзе, председатель жюри основного конкурса игрового кино ХХІІІ Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Грузия):

Для меня большая честь быть председателем жюри основного конкурса. Критерий, по-моему, один: хороший фильм. Все субъективно. Но мы будем стараться быть объективными.

«Лістапад» не только стирает границы, но и открывает новые имена. В Год культуры особое внимание – к национальному конкурсу. Рекордная конкуренция – 24 картины. Поздравление гостям и участникам форума направил Президент. По традиции награда от главы государства – специальный приз «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Его обладатель на этот раз – народный артист СССР Геннадий Овсянников. Этот белорусский актер любим и узнаваем зрителями многих поколений десятками ролей в театре и кино.

Говорят, российский кинематограф приобретает женское лицо. В подтверждение этому открыла фестиваль мелодрама «Признание в любви Петербургу». Семь женщин режиссеров – семь историй. Среди них – Рената Литвинова, Оксана Бычкова.

По киношной традиции разбили тарелку на сцене фестиваля о штатив ретрокамеры. в кино такая традиция существует, чтобы фильм бил рекорды прокатов. «Лістапад» уже бьет зрительские рекорды. Достать билетик было нереально. Неделя киномании. На шести площадках фильмы – на любой вкус. От анимационного на детском «Лістападзіке» до документального и даже в стиле селфи. Так что, как и задумали организаторы, будем наслаждаться фестивальной программой и стремиться навстречу вдохновению.