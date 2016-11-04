Международный кинофестиваль «Лiстапад-2016» открывается в Минске под девизом «Навстречу вдохновению»

Новости Беларуси. Главное кинособытие года в Беларуси. 4 ноября открывается крупнейший кинофестиваль страны «Листопад». А «навстречу вдохновению» (именно таков девиз нынешнего форума) в Минск уже съезжаются режиссеры, актеры, сценаристы и кинокритики из Франции, Германии, Латвии, Эстонии, Испании, Канады, Чехии. География фестиваля – 45 стран.

Откроет XXIII «Листапад» 4 ноября в кинотеатре «Москва» мелодрама «Петербург. Только по любви».

Показы лент пройдут также в кинотеатрах «Центральный», «Мир», «Победа», «Пионер» и Музее истории кино. За неделю столичные киноманы увидят 159 лент.

Для самых маленьких зрителей – программа уже традиционного анимационного «Листападзика», а для любителей ужасов – «полуночные страсти». Серьезная конкуренция и в национальном конкурсе – более двух десятков работ белорусских режиссеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заза Урушадзе, председатель жюри основного конкурса игрового кино XXIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Я думаю, что это такой очень важный, очень хороший, интересный кинофестиваль. И для меня, правда, честь быть председателем жюри главного конкурса. Посмотрим, как я знаю, там очень хорошие, интересные картины представлены.