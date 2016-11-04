К юбилею Брестской крепости на территории мемориала выставлены раритеты, связанные с его историей

Новости Беларуси. История Брестской крепости – в редких экспонатах. К юбилею Музея обороны и самого мемориала публике впервые показаны раритеты, тесно связанные с историей этого знакового места. Тематическая выставка расположилась в Юго-Восточной казарме цитадели и будет работать до января будущего года.

На ней представлены предметы из жизни Брестского гарнизона прошлого и позапрошлого веков, среди них личные вещи комиссара Ефима Фомина, предметы изобразительного искусства на тему крепости, а также 10 подлинных планов цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Грицук, заведующая отделом «Музей войны – территория мира»:

Всего будет более 180 экспонатов. И они рассказывают практически всю историю Крепости – с ее постройки, с XIX века, и до сегодняшних дней. Наиболее интересный экспонат – это, наверное, закладная доска и шкатулка с монетами, которую нашли в 1953 году.