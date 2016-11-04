4 ноября – открытие 23-го Минского Международного кинофестиваля «Лістапад»: чем удивит программа?

4 ноября – знаковая дата в белорусском культурном пространстве. Сегодня открывается 23-й Минский Международный кинофестиваль «Лістапад». Что такое сегодня Минский кинофестиваль, и чем удивит его программа?

В программе кинофестиваля нет ни одного белорусского и российского кино. Это действительно так?

Анжелика Крашевская, директор Минского Международного кинофестиваля «Лістапад»:

Если брать один конкурс «Игровое кино» из всей программы конкурсного кино, то белорусское кино в том числе присутствует. Третий год подряд есть отдельно выделенный конкурс «Национальное кино», где мы пытаемся отобрать лучшее, что происходит в Беларуси, в том числе – независимый кинематограф. 25 белорусских работ представлено в рамках кинофестиваля «Лістапад».

Аудитория, на которую рассчитана программа. На какую публику она рассчитана?

Анжелика Крашевская, директор Минского Международного кинофестиваля «Лістапад»:

Я думаю, что сегодняшний кинематограф и фестиваль – всегда на думающую публику. Достаточно каждый день ходить в залы, чтобы смотреть коммерческое кино. Здесь представлены всё же авторские работы. Это важно. Важно для тех людей, которым не безразличен кинематограф и тенденции – посмотреть за эту короткую неделю все эти работы.

Вы привезли к нам картину, которая называется «Урок». Это детское кино. Какие темы оно затрагивает?

Рафиг Алиев, режиссёр (Азербайджан):

Про обычные простые вещи. Честь. Достоинство. Гордость. Прошлое. Настоящее. Добрый взгляд в будущее.

На сколько сейчас выгодно (с разной точки зрения: моральной, материальной, этической) заниматься детским кинематографом.

Рафиг Алиев, режиссёр (Азербайджан):

Подрастающему поколению нужно не только то, что идёт с Запад, но и что-то своё, исконное свои корни, своё отношение, свой менталитет. Свои формы уважения: взрослых и детей.