Открытие XXII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» состоится 6 ноября

Новости Беларуси. Важное событие в культурной жизни страны. 6 ноября в столице состоится официальное открытие XXII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».

Над Беларусью пройдет ноябрьский звездный дождь. Давая такие прогнозы, дескать, в ночь с 5 на 6 ноября можно будет увидеть настоящий метеорный поток Тауриды, метеорологи уж точно попали не пальцем в небо. Правда, куда больше звезд можно было увидеть не сегодня ночью (нам только предстоит их лицезреть). Только звезды и только мирового кино. Уже 6 ноября в 19 часов по минскому времени здесь, в кинотеатре «Москва», пройдет официальная церемония открытия XXII международного кинофестиваля «Лістапад».

Незадолго до того, как о штатив кинокамеры по традиции разобьют тарелку, пусть и не по красной дорожке, в фойе войдут приглашенные гости и аматоры кино. Причем не только из нашей страны. И все под вспышки фотокамер и мировые джазовые хиты.

Уже на втором этаже новинка XXII «Лістапада» – модный показ.

Специальной гостьей нынешнего фестиваля станет актриса и режиссер Фанни Ардан. Звезда французского кино представит свой фильм «Навязчивые ритмы». Это ее вторая полнометражная режиссерская работа. Это история о страстной и губительной любви.

Кстати, французского кино в 2015 году будет действительно много. Чего только стоит «Долина любви» Гийома Никлу. Именно этой лентой и завершится церемония открытия кинофестиваля.

Картина выбрана не случайно. В 2015 году ровно 120 лет мировому кино.

Всего в этом году на экранах столицы покажут 184 картины из 60 стран мира.

Мария Ерема, координатор пресс-службы Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

У нас есть целая программа «Львы, медведи и пальмовые ветви», соответственно, отсылающая к самым большим кинофестивалям, фильмы из которых присутствуют у нас в программе.

Фестиваль проводится под патронажем главы государства. В 2014 году киноленты минского «Лістапада» увидели около 30 тысяч зрителей, в нынешнем сезоне число обещают увеличить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.