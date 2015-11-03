Белорусская неделя искусств открылась в столичном Доме Москвы

Новости Беларуси. В столичном Доме Москвы проходит открытие Белорусской недели искусств. На выставке представлены художественные работы: картины, скульптуры фотографии, в том числе не профессиональных творцов. Их таланты будет оценивать представительное жюри из нашей страны и зарубежья.

К слову, арт-объекты именитых и начинающих мастеров качественно не отличаются. Выставка-конкурс будет радовать минчан до 10 ноября. Международный творческий проект собрал участников из 20 стран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Рыбакова, организатор выставки:

Это шанс заново познакомиться со всеми, с творчеством, с изюминками, с возможностями наших художников, сравнить себя среди такого количества из таких регионов. Поэтому мы решили организовать эту выставку в Минске.