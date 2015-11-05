Беларусь представит стратегию сотрудничества с ЮНЕСКО 5 ноября на сессии во Франции

Новости Франции. Беларусь представит стратегию сотрудничества с ЮНЕСКО. Основные позиции нашей страны будут озвучены сегодня, 5 ноября, на сессии Генеральной конференции Организации, которая проходит во Франции.

В Париже на юбилейной встрече, а в этом году ЮНЕСКО исполняется 70 лет, собрались представители 195 стран. Они рассмотрят план действий в области образования, стратегию по борьбе с экстремизмом, а также проблему защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Помимо выступления на общеполитической дискуссии, также состоится встреча представителей белорусской делегации с генеральным директором ЮНЕСКО.