Минск, глазами иностранных художников. «Урбан мифы» - стрит-арт проект в Минске

Минск, глазами иностранных художников. Лучшие граффитисты из Италии, Испании, Украины и других городов съехались в столицу, чтобы подарить нам свои «Урабан мифы».

С начала октября по середину ноября Минск украсят шедевры мирового стрит-арта. Идея международного проекта такова: зарубежные художники знакомятся с нашим городом, его жителями, культурой, сполна впитывая в себя атмосферу столицы и на месте создают эскиз - такое оригинальное послание о Минске и Беларуси.

Новый формат придвинул к реальности - внешние работы по заготовленным эскизам на фестивалях. Так, на Аэродромной, 17 в мифы загадочной реки Немиги. Таинственный мемориал украинского под псевдонимом Kislow. Посмотрите, Троицкое предместье в верхней части символизирует историю Минска и его современных жителей. В нем - подземный уровень, где спрятаны все реки города.

Художник Евгений Сосюра изобразил здание старого аэропорта. Посмотрите, опавшие листья - как символ прошлой эпохи.

У каждого участника проекта «Урбан мифы» - свой оригинальный стиль. Они умеют оставить эффектные истории, впечатлить и заставить горожан задуматься.

Белорусские стрит-артисты на достойном уровне. Старо-новую жизнь аэропорта выразил в виде контраста: монохром и яркие краски осени. Такой сюрреализм на историческую тему теперь украшает фасад здания на Аэродромной, 4. Но не спроста: это учебный корпус авиационного колледжа. Символично, что здание аэропорта размещено на старом бумажном самолётике из газеты.

Уличное искусство прогрессирует. Наших художников знают за рубежом. К нам с радостью едут мировые стрит-артисты.

Проект «Урбан мифы» обогатит минскую галерею уличного искусства и продолжится весной, когда к нам приедут художники из Испании, Польши, Норвегии. В планах - преобразить 12-этажки.