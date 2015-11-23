Отчетный концерт к 20-летию спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел 23 ноября в Минске

Новости Беларуси. На взлете карьеры уже отмечены страной. Отчетный концерт к 20-летию специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи проходит в эти минуты в столице. Сцена Большого театра оперы и балета Беларуси объединила молодые таланты — лауреатов, стипендиатов и дипломантов фонда. На праздничном концерте вместе с юными дарованиями выступают и звезды, которые уже не нуждаются в представлении.

Она и Китри в «Дон Кихоте», и Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», и Диана в «Эсмеральде», и Маша в «Щелкунчике». Узнаваемый стиль. Совершенная техника. Последние несколько лет прима Большого Екатерина Олейник работает по контрактам во всемирно известных театрах.

Екатерина Олейник, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Проработав какое-то время в Америке и в Европе, я могу сказать, что наша школа одна из сильнейших.

Ее признавали лучшей в Москве и Варне, ей не было равных в Сеуле, ее имя громко звучало со сцен Пекина. А вместе с ним и название родной для балерины страны. В 2011-м за такие творческие успехи Олейник удостоена специальной премии Президента.

Екатерина Олейник:

Конечно, это большая и помощь и поддержка, и большая мотивация для детей. Я очень рада и очень благодарна за то, что я являюсь неоднократным стипендиатом фонда.

Анастасии Зиновенко всего восемь. Этой весной она стала самой юной участницей финала открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени Жиновича.

Весной Настя стала лауреатом того самого конкурса, не смотря на конкуренцию более опытных конкурсантов. Сегодня и она стипендиат специального фонда Президента.

Сама идея создания фонда родилась в непростое время. В середине 90-х исследовательская и творческая работа была не столь престижной: лучшие выпускники и молодые специалисты стремились уехать за границу. Положение дел в этой сфере изменилось и лишь когда поддержка талантливой молодежи возглавила список государственных приоритетов.

Екатерина Дулова, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:

Речь идет о самых разнообразных формах поддержки талантливой молодежи: от форм денежного поощрения до предоставления возможностей продвижения своих творческих проектов, получения возможности обучения за рубежом, получения грантов на осуществление каких-то творческих проектов.

Отчетные выставки и концерты стипендиатов, дипломантов и лауреатов спецфонда Президента проводятся ежегодно. Сегодня, 23 ноября, на одной сцене Большого молодые таланты и уже признанные мастера. И все они отмечены страной на взлете карьеры. За два десятка лет финансовую поддержку фонда получили почти 3 400 человек и более двух сотен коллективов.

Два отделения, инструментальное и вокальное с академическим танцем, разные направления и жанры, а еще отрывки из полюбившихся спектаклей. На сцене Большого театра — настоящий праздник классического искусства. С бурными овациями, громкими именами и большими премьерами. Так, чтобы на бис. В следующий 21-ый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.