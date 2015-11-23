Детский конкурс артистического мастерства и грации «Маленькая гомельчанка» прошел в областном центре

Новости Беларуси. Полумиллионный Гомель выбрал свою принцессу. Ежегодный городской детский конкурс артистического мастерства и грации «Маленькая гомельчанка-2015» прошел при аншлаге. В финал прошли 12 школьниц.

Два месяца кастингов, фотосессий, занятий по дефиле, хореографии и сценическому мастерству – и все это ради двух часов грандиозного шоу.

Алеся Гатальская, участница конкурса «Маленькая гомельчанка-2015»:

Этот конкурс может дать, наверное, в будущем что-то хорошее.

Алесе всего 9 лет, пять из них они с сестрой-близняшкой Катей активно занимаются хореографией и моделингом. Сколько было конкурсов и турниров за это время, девочки уже и не припомнят.

Екатерина Гатальская, участница конкурса «Маленькая гомельчанка-2015»:

Я, честно говоря, очень люблю выходить на сцену. В детстве когда-то я еще очень боялась, но, честное слово, сейчас мне уже гораздо страшнее выступать перед малым количеством людей, а перед публикой на сцене мне уже не так страшно.

И если сами девочки пока еще далеко не все определились с мотивами, которые привели их на большую сцену, то их мамы уж точно знают: «если твоя дочь принцесса, то и ты королева».

Юлия Дашкевич, организатор конкурса «Маленькая гомельчанка-2015»:

Принцессы не только в красивых платьях с красивыми прическами. Принцессы в любом наряде. И даже в школьной форме, и в спортивном костюме. Главное – как внутри себя чувствовать, какие эмоции испытывать и отдавать окружающим людям.

Какая девочка не любит примерять новые наряды и красить губы маминой помадой? Для детей все это увлекательная игра. За полчаса до начала шоу юные участницы за кулисами в шутку раздают друг другу титулы и награды.

Участницы конкурса «Маленькая гомельчанка-2015»:

Мы не хотим, чтобы кто-то побеждал. Мы хотим, чтобы корону разделили на 12 частей.

И все же правила для конкурса придумали взрослые. Титулы, номинации, призы. Звание «Маленькая гомельчанка» в 2015 году досталось пятикласснице Анне Грудиной. К слову, болеть за девочку пришли три поколения семьи и половина гимназии.

Анна Грудина, победитель конкурса «Маленькая гомельчанка-2015»:

Улыбаться, показывать себя на все 100% и сиять, как звездочка на сцене. Я верила и надеялась, что выиграю.

Кстати, проигравших в этом модном конкурсе для маленьких принцесс не оказалось: 15 номинаций на 12 участниц всех обеспечили улыбками и своей порцией счастья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.