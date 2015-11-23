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Урывак з рамана У.Караткевіча «Нельга забыць» (Аксана Лясная)

23 ноября 2015 07:41
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Продолжаем знакомить вас с творчеством любимого писателя - Владимира Короткевича и приоткрывать страницы его биографии. 26 ноября мы будем отмечать 85-летие автора.

Вспоминаются его бессмертные и выдающиеся произведения. Такие как: «Дзікае паляванне караля Стаха», «Каласы пад сярпом тваім», «Сівая легенда», «Чорны замак Альшанскі» и другие.

Последнее из перечисленных творений, Владимир Короткевич посвятил своей супруге - Валентине Брониславовне. Оно начинается словами: «В.К., который начинал этот роман 10 лет назад, с благодарностью...»

Романтично! А как же иначе, когда сам писатель был истинным романтиком по натуре. Он умел любить, умел выражать свои чувства. И в некоторых произведениях можно найти подлинные истории его любви, которые вплетены в довольно сложный сюжет. А в образе героини угадываются вполне реальные персонажи.

Среди таких произведений и роман «Нельга забыць».

# Культура # Фотофакт # писатели # 85-летие Владимира Короткевича

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