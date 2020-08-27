От шофёра грузовика до директора музея. Рассказываем о судьбе самого известного коллекционера Советского Союза

Какая была судьба самого известного коллекционера Советского Союза – Елены Аладовой, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Минск конца 30-х – культурная Мекка страны. Один за одним из-под пера белорусских писателей выходят литературные шедевры, художники пишут картины, которые в одночасье приобретают бешеную славу. С гастролями в белорусскую столицу приезжают ведущие театры Союза. Открываются консерватории, оперный. Венец культурного хабба – Государственная картинная галерея.

Ее возглавит известный белорусский художник-керамист Николай Михолап. В коллекции – без малого три тысячи удивительных полотен. Картины из Третьяковки, Эрмитажа, Русского и Пушкинского музеев.

Позже собрание пополнили и отечественные шедевры – знаменитые Радзивилловские экспонаты. Но в одночасье все кануло в лету.

Уникальные шедевры остались лишь в памяти искусствоведов. Минск на раз-два потерял сокровищницы искусства. В правительственных кабинетах понимают: людям нужен праздник. И решают прямо посреди разбомбленного города воздвигнуть новый храм искусства. Архитектор Бакланов замахнулся на беспрецедентный проект – построить музей по аналогии с питерским зданием Главного Адмиралтейства. Чиновники дают добро и на возрождение утраченной коллекции. Эту непростую задачу поручили молодому искусствоведу Елене Аладовой. И она буквально вцепилась зубами в работу. Надежда Высоцкая, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1964-2006 г.):

Когда вещи висят на стенах, никто не знает, какая огромная работа стоит за тем, чтобы произведение оказалось в музее. И вот Аладова – одна из тех, кто не мог ни жить, ни есть, ничего, пока не добудет эту вещь. «Даже если её выставляли за дверь, ходила до тех пор, пока не получала эти деньги». Как Елене Аладовой удалось построить художественный музей на руинах Аладова уводила из-под носа Третьяковки знаменитые картины. Шла на дикие авантюры, чтобы получить заветное полотно. Оббивала министерские пороги. Когда не хватало денег, платила из своего кармана. Она была проклятьем для музейщиков-конкурентов. А коллекционеры всех мастей считали за честь, поторговаться с Аладовой. Жизнь этой хрупкой женщины – подвиг, о котором забыли. Но пришло время собирать камни.

Гроза всех советских искусствоведов родилась 22 мая 1907-ого в Пружанах. Семья – потомственные учителя. Образование сделало свое дело – каждое лето мама с отцом брали в охапку детей и выбирались в Москву – ходили по театрам и музеям. Перевернулось все в одночасье. В 25-ом из жизни уходит мама, спустя пять лет – как гром среди ясного неба – арест отца. Мужчину объявили врагом народа и расстреляли. Вальмен Аладов, сын Елены Аладовой:

Абсолютно темное дело. Высокого класса учитель, который был замдиректором школы и каким-то инспектором. Вдруг создание контрреволюционной организации. Какая контрреволюционная организация? Да он слова, наверное, такого не знал.

Что на деле стояло за казнью – так и осталось тайной за семью печатями. Елена Аладова спустя годы, несмотря на статус и связи, так и не сможет добиться правды. После XX съезда, дело отца было пересмотрено и закрыто за недоказанностью. Эта история навсегда останется черной меткой для всей семьи. Радослава Аладова, дочь Елены Аладовой:

То, что касается ее родной сестры, которая была еще замужем за партийным деятелем, так ее развели в таком официальном плане и оставили двух детей без отца. Матери в этом смысле повезло. Но вообще ни отец, ни мать подробно не говорили о своих предках.

В 28-ом, после долгих ухаживаний, девушка принимает предложение руки и сердца. Ее избранником становится представитель знатного петербургского рода – потомственный дворянин и композитор – Николай Аладов. По воспоминаниям близких, ухажер запал на стальной характер девушки. Этому браку была предначертана долгая и счастливая судьба. Радослава Аладова:

Повстречались и сразу понравились друг другу. Но поженились они, надо заметить, только в 60-е годы официально, потому что в ту пору это было не столь обязательно. Они мирно и хорошо прожили всю свою жизнь, больше 40 лет.

Через несколько лет на свет появился первенец четы. Еще через три года – второй. Дети, любимый муж, университет. Жизнь Аладовой закрутилась в бешеном ритме. А тут еще и работа мечты. Ее зачисляют в штат Белорусской государственной картинной галереи. Возвели всего за пять лет. Как появился Национальный художественный музей Вальмен Аладов:

Кто такой младший научный сотрудник? Вроде бы никто, а в принципе она была там мотором.

Минск 1941-го. Столица БССР не нарадуется мирной жизни. Строятся дома, проектируются проспекты, открываются фабрики и заводы. Но в один миг все перевернулось. На лицах горожан ни страха, ни смятения. Никто и представить себе не мог, что всего через каких-то 24 часа по главным улицам Минска пойдут танки, прольется первая кровь. Все как один верили – Красная армия во что бы то ни стало отобьет родные рубежи. Вальмен Аладов:

Собрались на работу. Мама паковала экспонаты, а папа пошел экзамены принимать. Но все-таки война. Дошли мы до картинной галереи, в это время тревога. Там, в музее, нашли убежище и просидели там всю ночь.

На столицу посыпались бомбы – пожары вмиг уничтожили культовые здания. Время работало против Аладовой. Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Сотрудники галереи сами решили упаковать произведения, готовясь к эвакуации, но сделать они это не успели. Они спрятали самое ценное, сидели в подвале, наполнили старинные японские вазы из радзивилловского собрания водой. В поленнице спрятали длинные ящики со слуцкими поясами.

Вальмен Аладов:

Она звонила в ЦК, в Совмин. У них какая-то машина была, но шофер сбежал. Нигде никого уже не было. Как только сотрудники захлопнули дверь, в галерею ринулись мародеры. Обезумевшие горожане хватали все, что можно было унести в руках – радзивилловскую коллекцию, заморские ковры, именное оружие, палехские шедевры. К тому времени в музейной описи галереи значилось уже три с лишним тысячи экспонатов.

Аладова рыдала от бессилия – весь центр города стоял в руинах. Вместо уютных улочек – выжженная земля. Под свист пуль и звуки канонады семья бросилась на вокзал, чтобы успеть на последний поезд. Убегали в чем мать родила. Из вещей – пару рублей и балетная партитура. Из воспоминаний Елены Аладовой:

Вышли на Советскую, полная растерянность, что нам принесет завтрашний день – никто не знал. С отчаянием оглядываюсь на пылающие кварталы города, где оставалось наше детище, только-только набиравшая силы чудесная картинная галерея с великолепными коллекциями.

Москва закрыта. Аладовы экстренно отправляются в Саратов. Там знакомые и приютили минскую семью на несколько лет. Это были годы разрухи, голода и нищеты. Нужда приводила женщину в отчаянье. Приходилось спать на лавочках и есть картофельные очистки. А чтобы хоть как-то прокормить семью, хрупкая Аладова села за баранку грузовика.

Вальмен Аладов:

Когда мы пришли, работы и не было, музей там был закрыт. Там хороший музей был, старый музей. Она закончила курсы шоферов и возила рыбу. А потом, когда музей открыли, ее сразу туда пригласили заместителем директора.

Лето 43-го. Страна готовится отметить – 25-летие БССР. Правительство организовывает большую выставку. В Москву в штаб партизанского движения созывают художников и работников культуры. Из Саратова отзовут и Елену Аладову. «Одна из тех, кто не мог ни жить, ни есть, ничего, пока не добудет эту вещь». Какие известные картины появились в Минске благодаря Елене Аладовой Алиса Наркевич, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1960-1985 г.):

Елена Васильевна появилась после Саратова в Москве, когда наступил перелом, и когда вся страна уже думала о будущем, она прощупала и сделала первые шаги к коллекционерам. Она уже тогда знала, что она будет покупать и за что бороться.

Надежда Усова:

Она очень хорошо себя зарекомендовала в Москве, там ее заметили, увидели, какие организаторские способности она имеет, как она понимает искусство, как она действительно много видит, вперед видит.

В Белокаменной Аладова встретит главу штаба Пантелеймона Пономаренко – будущего председателя Совета министров БССР и самого вероятного тогда преемника «отца народов». Эта дружба впоследствии сыграет Аладовой на руку. Именно связи наверху и железная хватка помогут построить легендарный музей. Надежда Усова:

Ей пришлось писать в партийные органы и пользоваться своими дружескими связями с Пантелеймоном Пономаренко – главы Компартии Беларуси. И до 50-го года, когда он жил в Минске, она активно могла использовать его авторитет.

Но все это будет потом. В 44-ом чета возвращается в Минск. И оба – с директорскими портфелями. Аладова стала у руля сразу двух музеев – Великой Отечественной и картинной галереи. Супруг искусствоведа возглавил консерваторию. Днем его кабинет был приемной, а вечером – коммуналкой. Вальмен Аладов:

Мы все жили в этом кабинете. Раскладывали на полу тюфяки, в том числе и под роялем – было мое любимое место. Утром тюфяки куда-то убирали. Все расходились на работу. Квартирный вопрос решился только к маю 45-го. Правда, шиковать в трех комнатах на Ульяновской довелось недолго. На дефицитные квадраты, как пчелы на мед, слетелись родственники и друзья. И это несмотря на неожиданное пополнение в семействе.