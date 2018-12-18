«От оперетты до мюзикла»: уникальная выставка сценических костюмов проходит в Минске
Вчера в Национальном историческом музее Республики Беларусь открылась выставка сценических костюмов из коллекции Белорусского государственного академического музыкального театра.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь – Юлия Кривдюк и художник-постановщик Белорусского государственного академического музыкального театра – Илья Подкопаев.
Юлия Кривдюк, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:
Это уникальный проект, потому что нам разрешили взглянуть в святая святых театра, в костюмерные и что-то оттуда взять. Сегодня будет подписан меморандум о сотрудничестве.
Пользуются ли такие акции спросом у публики?
Юлия Кривдюк:
Конечно, потому что это всегда интересно. Это всегда что-то, что мы видим издалека, как зрители, со сцены, но мы не можем подойти и рассмотреть. Это всегда какая-то магия театра и музей старается преподнести людям и нашим посетителям вот это волшебство.
Как вам удалось в этой коллекции всё показать?
Илья Подкопаев, художник-постановщик Белорусского государственного академического музыкального театра:
Есть такой момент: то, что у музыкального театра – колоссальные фонды. Многие костюмы взяты из идущего репертуара, но у каждого костюма всегда есть двойник, а то и тройник, и четверник. Мы брали те костюмы, которые из идущего, но, как бы, уже не из идущего. Получается так, что их уже не надевают. Платье Мазур мы выставили, «Летучая мышь». К этим костюмам входят 4 головных убора из «Летучей мыши». Это такая магия!
Какие костюмы составляют основу коллекции для показа?
Юлия Кривдюк:
Выставка называется «От оперетты до мюзикла». Все метаморфозы, которые переживало общество, переживал театр, как мы приходили от музыкальной комедии к современному мюзиклу, отражено в этой выставке. Это и легендарный Штейн и с его постановок костюмы: это и «Карнавальная ночь», и «Принцесса цирка».