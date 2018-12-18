«От оперетты до мюзикла»: уникальная выставка сценических костюмов проходит в Минске

Юлия Кривдюк, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Это уникальный проект, потому что нам разрешили взглянуть в святая святых театра, в костюмерные и что-то оттуда взять. Сегодня будет подписан меморандум о сотрудничестве.

Пользуются ли такие акции спросом у публики?

Юлия Кривдюк:

Конечно, потому что это всегда интересно. Это всегда что-то, что мы видим издалека, как зрители, со сцены, но мы не можем подойти и рассмотреть. Это всегда какая-то магия театра и музей старается преподнести людям и нашим посетителям вот это волшебство.