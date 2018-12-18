«Натюрморт» Михаила Кикоина передали в дар Национальному художественному музею

Новости Беларуси. 18 декабря Национальному художественному музею будет передана картина «Натюрморт» кисти нашего знаменитого соотечественника Михаила Кикоина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 18 декабря Национальному художественному музею будет передана картина «Натюрморт» кисти нашего знаменитого соотечественника Михаила Кикоина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель Парижской школы родился в 1892 году в Гомеле. Образование получил в будущей белорусской столице, а также Вильно. В 1912 году перебрался в Париж. В коллекции Национального художественного музея это первая работа нашего прославленного земляка.