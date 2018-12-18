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«Натюрморт» Михаила Кикоина передали в дар Национальному художественному музею

18 декабря 2018 06:55
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Новости Беларуси. 18 декабря Национальному художественному музею будет передана картина «Натюрморт» кисти нашего знаменитого соотечественника Михаила Кикоина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Натюрморт» Михаила Кикоина передали в дар Национальному художественному музею-1

Представитель Парижской школы родился в 1892 году в Гомеле. Образование получил в будущей белорусской столице, а также Вильно. В 1912 году перебрался в Париж. В коллекции Национального художественного музея это первая работа нашего прославленного земляка.

# Картины # Культура # Фотофакт

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