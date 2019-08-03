«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Новости Беларуси. 12-й сезон фестиваля средневековой культуры стартовал в Могилевской области. В «Рыцарском фесте» принимают участие любители и знатоки истории из Беларуси, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходит праздник традиционно в Мстиславле. На Замковой горе зрители наблюдают за рыцарскими боями и турнирами лучников. Каждый уголок города пропитан атмосферой Средневековья. Гостям предлагают поучаствовать в многочисленных квестах и взять мастер-класс по старинным танцам. И все это под аутентичную живую музыку.

Ярослава Мостовенко, участница смоленского клуба средневековой культуры «Госпитальеры»:

На фестивале европейском в первый раз, в первый раз в Беларуси. Мне очень все нравится, Замковая гора замечательная. Там настолько все красиво, пышет историей – мне прямо очень нравится. Я ни разу не жалею, что в поте лица шила это платье.

Екатерина Рождественская, участница смоленского клуба средневековой культуры «Нюрнберг»:

Когда надеваешь костюм, то проникаешься этим духом. И ткань другая, и атмосфера другая. От белорусского фестиваля впечатления отличные. Музыка очень нравится, музыка танцевальная. Я вообще люблю танцевать.