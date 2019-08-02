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Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи

02 августа 2019 18:09
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Новости Беларуси. Праздники продолжаются. 3 августа в Верхнем городе пройдёт День национальной культуры Кореи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи-1

Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи-3

Гости праздника смогут увидеть виртуозное владение ножами, веерами и барабанами, примерить традиционный костюм ханбок и изготовить корейскую маску.

Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи-6

Удивлять будут традиционные корейские игры, выступления танцевальных k-pop команд. Для маленьких гостей будет работать стенд с аквагримом, а для гурманов – фудкорт с корейскими блюдами.

Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи-9

Специальный гость – коллектив корейской музыки самульнори – игры на самобытных ударных инструментах DoodulSori.

Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи-12

# Праздники # Культура # Фотофакт

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