Архитектор из Солигорска после серьезной болезни открыл в себе талант писателя

Новости Беларуси. Не потерять надежду. Архитектор из Солигорска после серьезной болезни стал частично парализован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Но это не сломило его тягу к жизни. Сегодня мужчина пишет юмористические зарисовки и шутки. Произведения оценивают по достоинству не только друзья и близкие, но и периодические издания.