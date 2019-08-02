Прямой эфир

Архитектор из Солигорска после серьезной болезни открыл в себе талант писателя

02 августа 2019 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не потерять надежду. Архитектор из Солигорска после серьезной болезни стал частично парализован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Архитектор из Солигорска после серьезной болезни открыл в себе талант писателя-1

Но это не сломило его тягу к жизни. Сегодня мужчина пишет юмористические зарисовки и шутки. Произведения оценивают по достоинству не только друзья и близкие, но и периодические издания.

Архитектор из Солигорска после серьезной болезни открыл в себе талант писателя-4

О силе и оптимизме – в репортаже Ксении Худолей.

Архитектор из Солигорска после серьезной болезни открыл в себе талант писателя-7

# Белорусские писатели # Культура # Ксения Худолей # Александр Павлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи
02 августа 2019 18:09

Шоу с веерами, акваргрим, фудкорты. Верхний город приглашает на День культуры Кореи

Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест»
02 августа 2019 07:54

Зрелищные бои и средневековые танцы. В Мстиславле пройдет «Рыцарский фест»

Впервые опубликовали списки узбеков, которые воевали и погибли на территории Беларуси
01 августа 2019 11:07

Впервые опубликовали списки узбеков, которые воевали и погибли на территории Беларуси