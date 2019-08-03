Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Новости Беларуси. У стен Ратуши начался праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шоу с ножами и веерами, блюда национальной кухни, музыкальная программа. Прозвучит и популярный в Южной Корее K-pop. Ожидаются также традиционные корейские игры и уроки каллиграфии.

Что сейчас происходит в Верхнем городе, готова рассказать наш корреспондент Екатерина Чичерова.

Екатерина Чичерова, корреспондент:

Впереди действительно зрелищное шоу: будут танцы с веерами, ножами, лотосами и барабанами. Дни корейской культуры всегда проходят ярко.

Ждем этого праздника, потому что это наша любимая страна (не считая Беларуси, конечно). Мы уже разрисовались, мы нарисовали себе тату, но будем, скорее всего, участвовать, когда тут начнется. Здесь написано «Я люблю тебя» по-корейски, здесь флаг Кореи, а здесь мультяшные персонажи. Нам очень нравится культура и их традиции, это очень интересно. Оно кардинально отличается от нашего, и поэтому нам это очень нравится.

Уже работает фуд-зона с блюдами корейской кухни. В меню много непонятных обывателю названий, например, кимчи, чапчхэ, кимпаб.

Лариса Ким, предприниматель:

У нас сегодня кимчи. Ни одна корейская семья не обходится без этого блюда. Это пекинская капуста в остром маринаде. Также у нас корень женьшеня очень вкусный. Ряд хе: хе из рыбы, хе из филе куриного, хе из ушей вкусненькое. Также у нас из морепродуктов осьминоги, креветки, мидии, из улиточек очень вкусно. Соя пророщенная, очень полезный продукт.

Ближе к трем часам дня Верхний город настроится на волну K-pop. Наряду с популярными мелодиями будет звучать музыка самобытных народных инструментов. Специальный гость праздника – коллектив корейской музыки самульнори DoodulSori.