Новости Беларуси. Оригиналы картин Марка Шагала могут привезти из Франции в Беларусь. Выставку работ планируют в 2017 году — к 130-летнему юбилею знаменитого авангардиста. На переговоры специально приехали представители Национального музея Шагала в Ницце. Естественно, первое желание гостей — побывать на Родине мастера. В Витебске они посетили дом, где провел детство будущий художник-авангардист, познакомились с его работами в арт-центре. На выставке сейчас представлены иллюстрации к гоголевским «Мертвым душам». Всего в фондах витебского музея свыше 300 работ Шагала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ани Допфер, директор Национального музея Марка Шагала в Ницце (Франция):

Для меня очень трогательно наконец побывать в родном городе Шагала, потому что он был таким великим художником, он создал целый мир авангарда. Этот город, где он родился, просто удивителен — огромный, современный. Пока я не видела его старую часть, откуда начинается история Витебска, но я уже удивлена его широтой и красотой.

Работы Шагала украшают самые знаменитые музеи мира, в том числе Третьяковскую галерею и Лувр. К слову, именно в королевском дворце в Париже по завещанию художника должны были разместить его полотна. Но ценность их оказалась столь высока, что под экспозицию создали отдельный музей в Ницце. Примечательно, что картины размещал в залах непосредственно мастер, это помогает понять замысел художника. Ядром коллекции здесь считаются полотна автора, связанные одной темой «Библейское послание Марка Шагала», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.