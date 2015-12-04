В Минске открывается персональная выставка белорусского скульптора Андрея Осташова «Маленькие левитации»

Сегодня, 4 декабря, в Минске открывается персональная выставка белорусского скульптора Андрея Осташова под названием «Маленькие левитации».

«Маленькие левитации» – название не для всех понятное. Что из себя представляет эта выставка и что вы хотите показать людям, которые придут на нее посмотреть?

Андрей Осташов, скульптор:

Само понятие «левитация», думаю, оно всем понятно. Это некий контроль полёта человека. Эта выставка именно о том, что мы, обычные люди, как и буддистские монахи и просветленные люди, тоже испытываем эти маленькие чувства и с каждым из нас происходят эти маленькие левитации – легкий подъем над небом.

Вы имеете в виду полёт эмоциональный или полёт, который заставляет нас в прямом смысле оторваться от земли.

Андрей Осташов, скульптор:

Тут есть такая грань: кто знает, какой полёт он настоящий – эмоциональный или физический?!

Это как-то связано с вашими путешествиями, вашими личными наблюдениями?

Андрей Осташов, скульптор:

Думаю, эта выставка наиболее яркая по сравнению с путешествиями.

Насколько популярна сейчас скульптура?

Андрей Осташов, скульптор:

Все люди живут в разных сообществах, скажем так. Сообщество искусства – оно потребляет это. Когда я был в Европе, – огромное количество людей приходят на выставки, смотрят, что происходит. Пытаются понять, оценить.

Собственно говоря, человек отличается от животного тем, что у него все-таки есть осознание культуры. Это такая невесомая грань в нашей жизни. Но считается, что мы можем существовать друг с другом только потому, что у нас есть культура. А уже то, какой вид, и в какую сторону эта культура будет развиваться, – это уже выбор автора.