VI Международный Рождественский оперный форум пройдет в Минске с 16 по 20 декабря

Новости Беларуси. Событие, которого целый год ждали любители оперного искусства. Грандиозный праздник соберет исполнителей и музыкантов мирового уровня. С 16 по 20 декабря в Минске – лучшие спектакли и постановки знаменитых мировых театров.

VI Международный Рождественский оперный форум стартует с грандиозной постановки «Царская невеста». Исполнит бессмертное произведение солистка Большого театра России Венера Гимадиева.

На протяжении пяти дней белорусского зрителя разнообразием репертуара будут радовать исполнители из 15 стран. В 2015 году на форум обещают приехать и именитые международные оперные критики из Российской Федерации, Украины, Грузии, Азербайджана и Польши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

В этом году солисты Большого театра России будут петь в нашем спектакле «Евгений Онегин». Наша сценография, наш хор, наш симфонический оркестр и 8 солистов Большого театра России. Впервые такое происходит, такой звездный состав.