Он выжил в Бухенвальде и Дахау, и написал картины об этом. Что уникального можно увидеть на выставке в музее истории ВОВ

11 апреля весь мир отмечал день освобождения узников фашистских концлагерей. Ваш музей тоже не остался в стороне от этого события. Расскажите, пожалуйста.

Наталья Яцкевич: В наш музей попали очень интересные материалы, которые мы на этой временной экспозиции показываем впервые. Это материалы об узниках Бухенвальда, которым удалось выжить в то тяжелое время в этих страшных лагерных условиях. Материалы, которые собрали школьники украинского города Стрый, Львовской области.

На протяжении 60-70-ых годов дети устанавливали связь с бывшими узниками, вели с ними долгую переписку, встречались и получали от них очень интересные материалы. Это и письма, где описывали узники, как им пришлось пережить это страшное время в лагерях, это и рисунки, это и копии личных документов из лагеря. Вот мы в своей временной экспозиции в этом году решили показать этот материал.

В Беларуси достаточное количество узников из Бухенвальда. Это и художник Михаил Савицкий, он был уникальный человек. Нам известно, что у вас есть даже его шпатель.

Наталья Яцкевич:

Да, не только шпатель, но и кисть. Михаила Андреевича Савицкого, народного художника СССР, БССР, Героя Беларуси мы представляем в этой экспозиции, потому что он имел прямое отношение к лагерю Бухенвальд. Он 1922 года рождения и совсем молодым красноармейцем в оборонительных боях за Севастополь оказался в плену. Он прошел такие страшные лагеря, как Бухенвальд, Дахау, Дюссельдорф. И то, что ему пришлось пережить именно в Бухенвальде, он показал в серии своих работ «Цифры на сердце». У нас в нынешней временной экспозиции Бухенвальд представлены две репродукции из этой серии его работ.