В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?

Новости Беларуси. В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Жителям предлагают спеть фрагмент песни «День Победы» и передать интернет-эстафету дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия челленджа очень просты: достаточно снять видео на мобильный телефон, где вы исполняете известную всем военную песню, и совсем не важно, куплет это будет или припев, с фонограммой или без. В конце надо назвать человека или организацию, которым передаёте эстафету.

Пользователи уже начали размещать ролики в социальных сетях с хештегами «Голоса Победы» или «Гродно Победа». Многие подходят к вопросу творчески: делают свои аранжировки композиции, надевают военную форму, поют вместе с родственниками, записывают видео на фоне культовых объектов времён Великой Отечественной войны.

Ольга Богданович, начальник отдела управления культуры Гродненского облисполкома:

К нам присоединились уже МЧС, сотрудники «Белпочты», учреждений образования, БРСМ, ЖЭС. Множество-множество людей, которые хотят принять участие в этой эстафете. Придумали мы её для того, чтобы сплотить всех людей в интернет-пространстве, причём независимо от возраста, социального положения, что важно, навыков пения.