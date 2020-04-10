«Нас провоцировали на какие-то скандалы». Елена Пищикова рассказала всю правду о проекте «Хочу в ВиаГру»

Эта хрупкая девушка когда-то приехала в большой город из провинции и смогла покорить не только белорусскую сцену. Рассказываем в программе «Минск и минчане» о музыкальной биографии и ярком выступлении Елены Пищиковой в знаменитом шоу.
Эта хрупкая девушка когда-то приехала в большой город из провинции и смогла покорить не только белорусскую сцену. Рассказываем в программе «Минск и минчане» о музыкальной биографии и ярком выступлении Елены Пищиковой в знаменитом шоу.
Елена Пищикова, певица, телеведущая:
Первый мой телевизионный проект и именно такой серьезный выход на большие экраны, на большую сцену – это был проект «Звездный дилижанс» как раз телеканала СТВ, продюсер и организатор этого конкурса – Александр Григорьевич Тиханович. Ему огромная благодарность. Он просто дал нам такой вот шанс показать себя, очень много именно звездных участников вышло из этого проекта. Катя IOWA, Дмитрий Колдун, Герман Титов, Аня Шаркунова. Ну, вот я, не буду скромничать.
На сцене Лена с 8 лет. Поэтому участие в первой и единственной белорусской «Фабрике звезд» стало закономерным продолжением сольной карьеры. Не испугала нашу героиню даже огромная очередь, в которой пришлось простоять 8 часов.
Елена Пищикова:
Когда я увидела объявление по телевизору, я поняла, что это мой шанс, нужно обязательно туда идти. Я исполняла песню Патрисии Каас.
Безупречный французский вместе с прекрасным исполнением дали свой результат. Но самое интересное было впереди – два года Лена прожила вместе со своей новой музыкальной семьей.
Елена Пищикова:
Это было реалити-шоу. Мы жили все вместе в санатории, где за нами следовали камеры. Нас снимали, как мы просыпаемся, как мы занимаемся спортом, как мы кушаем, всякие какие-то наши приколы. И был концерт каждую неделю. Каждый день были репортажи, как мы живем. Было очень интересно. Иногда даже моя мама видела меня только по телевизору и узнавала новости по телевизору.
Это закалило характер девушки и придало ей уверенности. Когда через какое-то время она попала в новый проект, адаптироваться к поистине армейским условиям ей было гораздо проще.
Елена Пищикова:
Организация проекта «Хочу в ВиаГру» была на грани человеческих возможностей и выживания. Очень многое осталось за кадром. Один из туров длился двое суток, длились съемки. Мы сами в это не поверили. Просто двое суток без сна, без еды, в максимально нервном напряжении. Я думаю, что с одной стороны это все нагнеталось специально, потому что это, все-таки, реалити-шоу, и нужны рейтинги. Когда все добрые, выспавшиеся, красивые – это не интересно. Естественно, нас провоцировали на какие-то поступки, на какие-то скандалы. Был у меня в какой-то момент срыв, хотелось просто собраться и уйти.
Трудно было не только морально и психологически. Физически участники были измотаны до предела. Наградой за выдержку и талант стала невероятная популярность!
Елена Пищикова:
Вспоминаю то утро, когда после первого эфира ты открываешь Вконтакте, и у меня там тысяча сообщений! Я не могла понять, что происходит, я не верила. Это был, действительно, тот момент. Когда я вышла в магазин после первого эфира, и ко мне стали подходить люди и фотографировать.
После этого шоу Елена Пищикова попала в очередной творческий проект – уже на Украине, в команду Александра Пономарева. Талантливой белоруске даже предложили снять клип.
Елена Пищикова:
Сейчас у меня кавер-проект. Ди-джей, саксофон, скрипка и вокал.
Но не только музыкой заполнена жизнь певицы. Елена много путешествует – а недавно даже поднялась на Эльбрус, чем очень гордится. И все же каждый раз, возвращаясь домой, она первым делом направляется к любимому инструменту.
Елена Пищикова:
Вот тот стульчик, который мне подарили, когда мне было 7 лет. Он со мной проделал путешествие из Витебска. Я предлагаю начинать утро и день с джаза. Это всегда поднимает настроение, повышает тонус.
И, несмотря на все современные тенденции в музыкальном мире, время от времени она неизменно возвращается к старой доброй классике.
Елена Пищикова:
Я была отличницей в музыкальном училище до того, как начался «Звездный дилижанс». А потом начались постоянные переезды, нужно было ездить из Витебска в Минск. И, наверное, со «Звездного дилижанса» – это было на 3 курсе музыкального училища, я осознала, что, скорее всего, я не буду пианисткой – буду эстрадной исполнительницей, эстрадной певицей. Но сейчас я снова вернулась к инструменту, я поняла, что мне безумно этого не хватает.
Не смогли мы пройти мимо и очень важного для нашей героини места.
Елена Пищикова:
В этой студии был записан наш альбом «Звездный дилижанс» – вот такой вот раритет. За этим креслом сидела Ядвига Константиновна и руководила. В общем, безумно приятно было работать здесь. И я надеюсь, мы еще вспомним прошлое и обязательно еще повторим. Вернемся на эту студию и запишем «Звездный дилижанс 20 лет спустя».
Что ж – задумок много! Самое время приступить к их реализации! Пожелаем удачи!