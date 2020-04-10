«Нас провоцировали на какие-то скандалы». Елена Пищикова рассказала всю правду о проекте «Хочу в ВиаГру»

Эта хрупкая девушка когда-то приехала в большой город из провинции и смогла покорить не только белорусскую сцену. Рассказываем в программе «Минск и минчане» о музыкальной биографии и ярком выступлении Елены Пищиковой в знаменитом шоу.

Елена Пищикова, певица, телеведущая: Первый мой телевизионный проект и именно такой серьезный выход на большие экраны, на большую сцену – это был проект «Звездный дилижанс» как раз телеканала СТВ, продюсер и организатор этого конкурса – Александр Григорьевич Тиханович. Ему огромная благодарность. Он просто дал нам такой вот шанс показать себя, очень много именно звездных участников вышло из этого проекта. Катя IOWA, Дмитрий Колдун, Герман Титов, Аня Шаркунова. Ну, вот я, не буду скромничать.

На сцене Лена с 8 лет. Поэтому участие в первой и единственной белорусской «Фабрике звезд» стало закономерным продолжением сольной карьеры. Не испугала нашу героиню даже огромная очередь, в которой пришлось простоять 8 часов.

Елена Пищикова: Когда я увидела объявление по телевизору, я поняла, что это мой шанс, нужно обязательно туда идти. Я исполняла песню Патрисии Каас.

Безупречный французский вместе с прекрасным исполнением дали свой результат. Но самое интересное было впереди – два года Лена прожила вместе со своей новой музыкальной семьей.

Елена Пищикова:

Это было реалити-шоу. Мы жили все вместе в санатории, где за нами следовали камеры. Нас снимали, как мы просыпаемся, как мы занимаемся спортом, как мы кушаем, всякие какие-то наши приколы. И был концерт каждую неделю. Каждый день были репортажи, как мы живем. Было очень интересно. Иногда даже моя мама видела меня только по телевизору и узнавала новости по телевизору.

Это закалило характер девушки и придало ей уверенности. Когда через какое-то время она попала в новый проект, адаптироваться к поистине армейским условиям ей было гораздо проще.