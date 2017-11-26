«Он дает молодым возможность выступать по всему миру – это очень важно»: творческий вечер Андриса Лиепы в Минске

Новости Беларуси. Буквально через полтора часа в Большом театре начнется творческий вечер Андриса Лиепы. Нашей съемочной группе удалось побывать на генеральной репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Видение розы», «Шехерезада», «Жар-птица» – три одноактных балета из «Русских сезонов» Дягилева станут прекрасным подарком зрителям. На сцене появятся не только лучшие современные артисты балета, но и такие звезды мировой сцены, как, например, Нина Ананиашвили. 30 лет назад ее партнером в «Видени розы» был Андрис Лиепа. Сегодня он в роли постановщика, а легендарная балерина снова на сцене.