«Просто продолжайте делать то, что вы делаете»: Бони Филдс дал совет белорусским джазменам

Новости Беларуси. Мелодия в полете: Международный фестиваль джаза порадовал столичных меломанов. Уже в 6-ой раз Минск становится мировой площадкой вокально-инструментальной импровизации, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. На сценах – легенды мирового джаза. Музыка сложного жанра объединила представителей 11 национальностей. А в центре фестиваля – король американского джаза Бони Филдс.

Бони Филдс, трубач, джазмен, создатель музыкального проекта Тhe Bone’s Project:

Я впервые выступаю в Беларуси с моей группой. Ранее я несколько раз бывал здесь как сольный исполнитель джаза. Но сегодня меня ожидает несколько иной опыт – совершенно иной! Мой совет белорусским джазовым исполнителям: просто продолжайте делать то, что вы делаете. Мне кажется, уже сейчас вы проделываете большую работу.

Вместе с Бони в Минск приехало более полусотни звезд первой величины. И пусть сцены столицы имеют размеры поскромнее, чем привычные джазменам площадки. Это временно, уверены исполнители: с каждым годом клуб любителей джаза расширяется.