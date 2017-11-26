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«Просто продолжайте делать то, что вы делаете»: Бони Филдс дал совет белорусским джазменам

26 ноября 2017 11:55
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Новости Беларуси. Мелодия в полете: Международный фестиваль джаза порадовал столичных меломанов. Уже в 6-ой раз Минск становится мировой площадкой вокально-инструментальной импровизации, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. На сценах – легенды мирового джаза. Музыка сложного жанра объединила представителей 11 национальностей. А в центре фестиваля – король американского джаза Бони Филдс.

«Просто продолжайте делать то, что вы делаете»: Бони Филдс дал совет белорусским джазменам-1

Бони Филдс, трубач, джазмен, создатель музыкального проекта Тhe Bone’s Project:
Я впервые выступаю в Беларуси с моей группой. Ранее я несколько раз бывал здесь как сольный исполнитель джаза. Но сегодня меня ожидает несколько иной опыт – совершенно иной! Мой совет белорусским джазовым исполнителям: просто продолжайте делать то, что вы делаете. Мне кажется, уже сейчас вы проделываете большую работу.

Вместе с Бони в Минск приехало более полусотни звезд первой величины. И пусть сцены столицы имеют размеры поскромнее, чем привычные джазменам площадки. Это временно, уверены исполнители: с каждым годом клуб любителей джаза расширяется.

# Культура # Джаз в Беларуси # Бони Филдс

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