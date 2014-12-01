Ольга Демкина, художник: За рубежом очень свободно высчитываешь, кто приехал из Беларуси

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает художник Ольга Демкина.

Ольга Демкина – художник. Родилась в Минске, но уже около 20 лет живет и работает во Франции. Обладательница множества наград, в том числе и самой престижной награды французских живописцев, которую присуждает публика. Еще будучи студенткой изучала белорусский орнамент и стала одним из авторов концертных костюмов ансамбля «Песняры».

Кроме картин с успехом создает гобелены, иллюстрирует книги.

Наверное, после того, как мы вас представили, у всех возникают вопросы, как вы уехали, когда это произошло и как вам живется.

Ольга Демкина:

Наверное, все же судьба творческая. Почти 18 лет назад мне предложили представить мое искусство со скульптором, с группой художников во Франции, которая должна пройти по югу Франции, Париже и других городах. Выставкам не совсем персональная, потому что вдвоем со скульптором. То есть их должно быть несколько, но мы оказались вдвоем. И вот, судьба творческая. Первый год сразу после выставки я принимаюсь в Ассоциацию художников Франции.

Как это произошло? Пришли на выставку и увидели?

Ольга Демкина:

Это все деликатно. Просто мы представляли выставку по всей Франции. Конечно, было приглашение еще раз представить работы, но уже они шли по разным выставочным галереям и так далее. И я приезжала еще раз. И, конечно, меня очень привлекла эта страна. И личная судьба тоже там. Жорж Пассо – это мой муж, любовь с первого взгляда, музыкант. Это было просто прекрасно.

Вы уезжали замуж или работать?

Ольга Демкина:

Я уезжала работать.

Вы работаете в технике гобелена. А Франция – страна гобеленов. Это судьба? Как так получилось?

Ольга Демкина:

Да, это парадоксально. Но именно во Франции как бы исчез этот вид искусства, гобелен, в такой обширной популярности как в нашей стране. Хотя эта страна является родиной гобелена, я представляла свою выставку серии гобеленов по всей Франции, в других странах, и сами французы удивлялись, для них был сюрприз, что еще существует где-то модерн, гобелен, креацией занимается сам художник.

А не было каких-то проблем с менталитетом? Как вообще происходила ваша жизнь во Франции, как вы приспособились? Сейчас вы выглядите как настоящая француженка. Очень приятно, что это француженка с белорусскими корнями.

Ольга Демкина:

Но я остаюсь все же белорусской женщиной, внутри, в мыслях. Мы не можем поменяться. Ведь я уехала, когда уже состоялась как художник. И, конечно, публика белорусская ко мне тоже тепло относилась. Во многих музеях остались мои работы. Но я не приспосабливалась к французам. Я бы сказала, что они пытались понять нас и в чем-то измениться, потому что их менталитет не всегда я принимала в обыденных моментах. Но мне повезло, что мой муж был очень близок к такой духовности, к такому взлету, как наша славянская душа. Это шанс. Он был обыкновенный человек, не бизнесмен. Души абсолютно слились, независимо от языка, мы понимали отлично, быстро нашли общий язык во всем.

Несмотря на такую всеобъемлющую любовь к Франции, французам и всему французскому, вы все равно остаетесь белоруской даже по паспорту.

Ольга Демкина:

Даже по паспорту. Мне кажется, это не имеет большого значения, чтобы изменить национальность и стать французом. Мы никогда не будем французом или француженкой, если мы пожили 18-20 или больше лет. Все же в душе, где мы вскормлены этими традициями, землей, матерью, всегда будет тянуть как птиц, которые всегда возвращаются на родину.

Я знаю, что на ваши картины даже сложены стихи французами. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Ольга Демкина:

Выставки проходят, конечно, в основном, очень много, во Франции. И в Париже я встретила одну из замечательных поэтесс – Лилию Лекко – которая пишет о цветах и о розах. Но розы у нее также принимают виток, как и жизнь: розы с шипами, сырая роза, страдающая любовь. Когда она увидела мои работы, ей захотелось написать и посвятить именно некоторым работам. Можно сказать, около 5-6 поэтических вещей она посвятила моему искусству.

Сошлось ваше понимание?

Ольга Демкина:

Да, вот в этом есть невероятный шарм и какой-то шанс, что для близких по духу душ нет языка, границ, которые бы мешали. Мне кажется, что везде находишь людей, близких по духу и по мышлению. И поэтому мне кажется, что в этом есть такое обогащение. И если я в той стране, где нахожусь (во Франции или в другой), все равно я что-то приношу свое и что-то впитываю их.

Ваше пристрастие сейчас к французской кухне? Или белорусская кухня все-таки берет свое?

Ольга Демкина:

Вы знаете, я впитала, конечно, кухню и французскую, потому что Лион – это самый гастрономический город мира. Но, конечно, я интерпретирую блюда, добавляю. У нас называется капуста квашеная, у них называется шукут. Это с вином белым. Они замачивают именно в вине, а мы просто замачиваем в рассоле. Конечно, я делаю блюдо, как у нас называется – шуба. Они это блюдо запомнили. И я интерпретирую с другими элементами, овощами, даже фруктами экзотическими, которых нет. Селедку оставляю. Оставляю бурак, который очень сложно найти в сыром виде.

Напоследок расскажите нам, что все-таки, может быть, стоит нам, белорусам, перенять от французов? Что вы посоветуете?

Ольга Демкина:

Да, это вопрос. Я бы просто посоветовала не комплексовать. Даже наша жизнь также прекрасна, мы также достойны такого же уважения в мире, как все. И, может быть, у нас даже больше таланта, больше красивых женщин, я не говорю девушек. У мужчин элегантность, их образованность, умение выйти из ситуации. И даже пар, живущих с детьми, видишь сегодня. Это большой прогресс у нас, прогресс модерн. И в то же время сохраняется эта теплота. Мне кажется, нужно не комплексовать и себя чувствовать свободно. Иногда за рубежом высчитываешь очень свободно, кто приехал из нашей страны. Они красивы во всем, но на них слишком обращают внимание. Все гармонично должно быть: и внешность, и внутреннее. Просто должны себя чувствовать так, как все люди в мире. Мы заслуживаем такого же уважения и внимания, как француженки, англичанки и другие страны мира.