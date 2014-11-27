Новости Беларуси. Молодые и талантливые. В эти минуты в Белгосфилормонии проходит отчетный концерт стипендиатов Специального фонда Президента. Сегодня на сцене собрались лучшие из лучших — лауреаты престижных международных конкурсов.
Спецфонд Президента за все время своего существования поддержал более 2 тысяч человек. С одаренными музыкантами встретилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.
До отчетного концерта всего несколько часов, но в глазах Александры ни капли волнения. Ведь этой хрупкой девушке к сцене не привыкать.
Александра Денисеня, стипендиат, обладатель Гранд-премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи:
Для меня стал очень важным в моей жизни музыкальной конкурс «Евровидение» для молодых музыкантов в 2012 году в Вене. Потому что на этот конкурс отбирали только одного человека с республики, и это была я.
Буквально с первых шагов в музыке Александра заявила о себе как об одаренном ребенке. А ведь когда-то пойти учится в музыкальную школу было желанием неосознанным, а скорее навязанным родителями. Необычный инструмент - цимбалы - тогда тоже выбрала мама девушки. И не прогадала, с ними Александра «сыгралась», ведь сегодня она не единожды стипендиат и обладатель Гранд–премий Спецфонда Президента.
Александра Денисеня:
Постепенно, когда ты погружаешься в мир искусства, тебя захватывает все, что там происходит, и уже невозможно оторваться. И теперь себя в другой специальности не представляю.
А эту девушку в музыку привели не родители, как обычно случается, а телевидение. Именно на голубом экране Юлия впервые увидела ребят, которые играли на необычном музыкальном инструменте. О том, что в руках у них была флейта девочка узнала позже, когда пошла учиться в музыкальную школу.
Юлия Щаснович, стипендиат, обладатель Гранд-премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи:
Мне предложили два варианта: либо флейта, либо фортепиано. Я знала, что такое фортепиано, но я не знала, что такое флейта и мне захотелось попробовать что-то новое.
Сегодня география её побед широка. Призовые места на престижных международных музыкальных конкурсах словно подтверждают, что знакомство с флейтой, пусть и необычным образом, было далеко не случайностью. Не случайностью стала музыка и в жизни Михаила. Сегодня он также не единожды стипендиат фонда Президента.
Михаил Радунский, стипендиат, обладатель Гранд-премии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи:
Конечно, это престижно. Во-первых не всем предоставляется такая возможность. И это действительно приятно, государство действительно помогает творческой молодежи.
Всего на отчетном концерте Спецфонда Президента собрались 10 талантливых ребят. Лучшие из лучших, для которых музыка давно стала смыслом жизни.
Юлия Щаснович:
Музыка - это жизнь, это работа, в первую очередь.
Михаил Радунский:
Единственное, что для меня важно, чтобы я мог представить свою страну.