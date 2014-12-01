Народный ансамбль народной песни и музыки «Шчодрыца» в программе «УТРО» на СТВ

Хотелось бы поговорить о вечерках. Это старая белорусская традиция, которую многие белорусы хранят до сих пор.

Ирина Вакульчик, художественный руководитель народного ансамбля народной песни и музыки «Шчодрыца»:

Вечерки от чего происходили - длинные-длинные вечера. А что делать в эти зимние вечера? Прежде всего девушки готовили себе приданное: они ткали, шили, вышивали и при этом, конечно, пели песни, танцевали.

Что вас вдохновляет, какие песни вы поете?

Ирина Вакульчик, художественный руководитель народного ансамбля народной песни и музыки «Шчодрыца»:

Мы ансамбль народной песни и музыки, поэтому у нас народная музыка и народная песня. Мы стараемся петь народное, чтобы наша песенная белорусская культура была у нас в ансамбле. Хотя мы поем и русские народные песни, и польская у нас есть, и словацкая песня. Есть песни календарного цикла - это всё, что связано с народными обрядами - Каляды, Масленница, Купалье. Есть песни - на свадьбу, на рождение. К каждому событию и этапу жизни есть своя песня.

Используете ли вы какие-то нововведения, либо придерживаетесь традициям?

Ирина Вакульчик, художественный руководитель народного ансамбля народной песни и музыки «Шчодрыца»:

Мы придерживаемся традициям, безусловно. Без этого - никак! Любой фольклор - это традиции, обряды, которые мы изучаем. Первая цель, которую мы преследуем - это донести все это нашим зрителям: что это было, что такие песни пели, такие обряды были…