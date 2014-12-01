Ретроспектива «Кинонаследие Беларуси: достижения разных эпох»: от лирических комедий до мистического триллера

Культурный подарок под Новый год: от лирических комедий, захватывающих приключений до мистического триллера – лучшие фильмы «made in Belarus». 12 лент будут представлены в юбилейной ретроспективе «Кинонаследие Беларуси: достижения разных эпох».

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

17 декабря исполнится 90 лет с начала регулярного кинопроизводства на территории Беларуси. Если обозреть прошедшие годы, то это огромный массив киноматериалов. Одних игровых картин полнометражных, продолжающихся больше часа, где много актеров, декораций, если считать по названиям, снято у нас почти 550. Мы хотели в концентрированной форме представить зрителю несомненные достижения нашего кинематографа.

Анонс начнем с немого фильма отца белорусского кино и нашего первого профессионального режиссера Юрия Викторовича Тарича.

Картина «До завтра» 1929 года стала одной из лучших социальных драм своего времени, показы часто сопровождали аплодисменты. Динамичный сюжет и отличная игра актеров здесь дополнены актуальной проблематикой – протестом против унизительного отношения к национальному достоинству белоруса.

Сюжет разворачивается в Западной Белоруссии, которая в 20-е годы была в составе Польши. Дети белорусов учатся в специальной гимназии с приютом для сирот. Злая начальница ворует посылки у своих же учеников и выдает их за благотворительную помощь. Гимназисты не могут терпеть, они жаждут иной, честной жизни в Советской Беларуси, читают советские газеты, книги Янки Купалы и Якуба Колоса. Руководство же за такой «протест» сажает невинного Язэпа Шумейко в тюрьму, а его подругу Лизу Малевич исключают из гимназии. Но это стало лишь началом драмы.

По ходу фильма девушку несправедливо обвинят в политическом убийстве и несовершеннолетнюю приговорят к каторжным работам. Неравнодушные гимназисты во время суда устроят демонстрацию. В итоге власти закроют до особого распоряжения белорусскую гимназию. А герои фильма Язэп и Лиза решат уехать. Покидая родные места, они говорят «До завтра!», намекая, что намерены со временем вернуться.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Для современного зрителя фильмы того времени являются своеобразной машиной времени. Несмотря на то, что эти фильмы игровые, придуманные, обычно снимались они в реальных интерьерах и экстерьерах, реальная жизнь в них присутствует в очень больших объемах: как люди одевались, какая у них была утварь.

Замечательная музыкальная комедия «Моя любовь» белорусского режиссера Владимира Корш-Саблина. 19 миллионов зрителей и лидер советского кинопроката 1940 года.

Любовный треугольник кажется неразрешимым для милой героини Шуры. Пока после смерти своей сестры она не решает усыновить малыша. Этот поступок, что называется, вывел кавалеров на чистую воду.

Серия забавных недоразумений в отношениях с поклонниками привела к полной ясности мнимых и настоящих чувств. Когда спутника жизни нужно проверять не по словам, а делом.

Любовь здесь понимается авторами как стимул к новым подвигам, важным для всего общества. Но конфликт – не главное в этой истории. Атмосферу создают танцы, прогулки под луной, катания на лодках.

Высокий рейтинг комедии обеспечила великолепная музыка Исаака Дунаевского. А песни из «Моей любви» стали народными хитами.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Эта картина 30 лет подряд демонстрировалась на экране бывшего СССР, настолько она пришлась по душе миллионам советских зрителей. Задорная игра молодых красивых актеров. Кстати, это был дебют советской актрисы Лидии Смирновой. Все компоненты вместе рождали мощный заряд положительных эмоций.

Абсолютный географический лидер белорусского кино и классика военного жанра – детский приключенческий фильм «Девочка ищет отца» 1959 года.

60-е стали расцветом белорусской киноиндустрии. В основу картины легла одноименная пьеса Евгения Рысса.

Четырехлетняя Леночка теряет маму во время Великой Отечественной войны и остается совсем одна. Ее спасает старый лесник и укрывает в своем домике. Он даже не догадывается, что Лена – дочь легендарного партизанского командира батьки Панаса.

И гитлеровцы рьяно охотятся за девочкой, чтобы использовать ее в качестве заложницы. Внук погибшего лесника Янка, рискуя собственной жизнью, спасает дочь партизана от фашистов.

Эту работу признали вершиной творчества режиссера Льва Голуба. Он мастерски соединяет романтическую возвышенность с жизненным правдоподобием образов юных героев.

На территории СССР за первые 15 месяцев показа фильм собрал около 35,5 млн зрителей – это третье место за всю историю белорусского кино.

А главная героиня Анна Каменкова получила специальную премию за лучшую детскую роль на Международном кинофестивале в Аргентине.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Эта картина демонстрировалась в регулярном прокате в 83 странах мира, была куплена на коммерческой основе для показа в сети кинотеатров. Картина действительно была интересной и популярной.

Шесть наград на международных кинофестивалях: Франция, Италия, Нидерланды, Америка и небывалый успех у публики всего мира.

Белорусский фильм, который окрестили первым советским мистическим триллером. Кинолента «Дикая охота короля Стаха» режиссера Валерия Рубинчика – экранизация знаменитого романа Владимира Короткевича.

Изобразительный ряд этого кинематографического зрелища стилизован под старинные колоритные картины, а музыка – в духе произведений композиторов-классиков, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Действие картины разворачивается в 1900 году в белорусском Полесье, куда приехал молодой этнограф Андрей Белорецкий, чтобы изучать народные предания. Он поселился в поместье Болотные Ялины, хозяйка которого, Надежда Яновская, – последняя представительница старинного дворянского рода – поведала страшную историю о короле Стахе.

Не менее захватывающее – белорусское фэнтэзи на школьную тему – фильм 1978 года известного режиссера-классика Игоря Добролюбова.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

На сей раз мы покажем его картину на все времена – фильм «Расписание на послезавтра». Автор несколько десятилетий назад предложил своеобразную фантазию о школе будущего: какой должна быть школа, чтобы из нее выходил достойный гражданин. На основе передового опыта советской школы была сделана эта картина. И сегодня, спустя многие десятилетия, она является отличным поводом для дискуссий: насколько современная школа приблизилась к этому идеалу, о котором задумались, который предложили нам белорусские кинематографисты 30 лет назад.