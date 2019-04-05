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Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова

05 апреля 2019 18:51
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Новости Беларуси. Брест обрел новый для себя статус – культурная столица СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше этой чести удостаивались два других региональных центра – Гомель и Могилев. На этот раз во главе культурных событий город с 1000-летней историей. О важной миссии юбиляра расскажет корреспондент Петр Бутрим. 

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-1

Вот так Беларусь выглядит из космоса. Эти снимки сразу после своего полета опубликовал наш земляк Олег Новицкий. Сделать четкое фото Бреста ему так и не удалось – уж очень большое расстояние.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-4

Однако приехать и поздравить брестчан с грядущим юбилеем летчик-космонавт не забыл. Да еще и не с пустыми руками: поздравительное послание через коллегу передал и знаменитый Алексей Леонов.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-7

Весточку написал от руки. Что ж, выходит, успехи города заметны даже из космоса.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-10

Олег Новицкий, летчик-космонавт: 
Беларусь вся выглядит очень достойно. И все мои друзья, кто хотя бы раз побывал в Беларуси, сразу это отмечают. Брест мне очень нравится. Мне нравится быть в Брестской крепости. Я с удовольствием привез сюда своих дочерей, чтобы они прочувствовали мужество этого места.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-13

А пока Брест готовится подняться на космическую высоту в культурном плане. Буквально час назад городу передали эстафету культурной столицы СНГ.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-16

Позвольте мне вручить сертификат о присвоении статуса культурной столицы Содружества городу Брест, Республика Беларусь.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-19

Для Бреста это совершенно новый опыт. Стартует международный марафон искусств с грандиозного гала-концерта. В общей сложности на сцену выйдут 950 артистов из 11 стран, и многие из них в Беларусь приехали впервые.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-22

Седа Хайтаева, народная артистка Чеченской Республики (Россия):
Мы покажем вам наши традиции, обычаи, темперамент, характер. Все увидите в одном танце.

Надо отметить, что за громким статусом культурной столицы скрывается и масштабная программа – выставки, конкурсы, фестивали. И все с пометкой «международный». Всего 34 крупных проекта. Замысел культурной столицы намекает также и на политическое и экономическое сближение стран.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-25

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: 
Такие мероприятия, которые проводятся в Бресте, я еще воспринимаю как площадку для продвижения и продюсирования нашего города. Если город узнаваем, если город ассоциируется на постсоветском пространстве, в международном формате как культурная столица, я уверен, что этот город априори интересен для инвесторов и туристов.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-28

По сути, сегодня на Брест возложена важнейшая миссия – соединить все самое колоритное на постсоветском пространстве в единый культурный пазл.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-31

Петр Бутрим, СТВ:
А вот такие яркие логотипы с зашифрованными сердцем, человеком, солнцем и цветком напоминают горожанам и гостям Бреста о статусе культурной столицы. Тем более, все самое интересное еще впереди.

Олег Новицкий поздравил Брест с получением статуса культурной столицы СНГ и передал послание от Алексея Леонова-34

# СНГ # Культура # Олег Новицкий # Алексей Леонов # Седа Хайтаева # Александр Рогачук # Пётр Бутрим # Фотофакт

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