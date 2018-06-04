«Нашёл и выкупил эту работу в Израиле». Картину Любича «Натюрморт с кувшином» передали в дар Художественному музею

Новости Беларуси. Национальный художественный музей получил в дар от посольства Беларуси в Швейцарии картину Осипа Любича «Натюрморт с кувшином», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живописец и график – уроженец Гродно и представитель знаменитой Парижской школы. После тщательного изучения его работа будет представлена на тематических выставках Художественного и других музеев нашей страны.

Акратос Атанасиос, почетный консул Беларуси в Цюрихе: Я нашел и выкупил эту работу в Израиле, целенаправленно искал работы именно этого художника. Я всегда интересовался искусством, но любовь именно к белорусской живописи мне привила моя супруга, которая, кстати, родом из Беларуси.

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарской Конфедерации:

Искусство, как и спорт, порой делает больше, чем обычная политика и дипломатия. В них скрыт гораздо больший потенциал для развития и укрепления наших отношений.

К слову, «Натюрморт с кувшином» – это уже второе произведение Осипа Любича, которое благодаря почетному консулу Беларуси в Цюрихе пополнит коллекцию Национального художественного музея.