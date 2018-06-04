«Балетное лето в Большом» с 6 по 13 июня. Говорим о программе фестиваля

Лето – это не только вылазки на природу, шашлыки и прогулки до зари! Лето – это еще и пора ярких премьер и зрелищных культурных событий. С 6-го по 13-е июня в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь пройдет 5-й Международный фестиваль «Балетное лето в Большом».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – балетмейстер-постановщик Национального академического Большого театра Республики Беларуси – Александра Тихомирова.

Что запланировано на 5-й Международный фестиваль «Балетное лето в Большом»?