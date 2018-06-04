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«Балетное лето в Большом» с 6 по 13 июня. Говорим о программе фестиваля

04 июня 2018 12:07
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Лето – это не только вылазки на природу, шашлыки и прогулки до зари! Лето – это еще и пора ярких премьер и зрелищных культурных событий. С 6-го по 13-е июня в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь пройдет 5-й Международный фестиваль «Балетное лето в Большом».  

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –  балетмейстер-постановщик Национального академического Большого театра Республики Беларуси – Александра Тихомирова.

Что запланировано на 5-й Международный фестиваль «Балетное лето в Большом»?

Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Большой театр оперы и балета в Минске

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