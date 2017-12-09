В Беларуси отмечают 126 лет со дня рождения Максима Богдановича

Новости Беларуси. Памятная дата в белорусской истории. В этот день 126 лет назад родился Максим Богданович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой поэт оставил потомкам десятки произведений, которые известны далеко за пределами нашей страны. Сегодня его стихи читали в музее классика. Здесь же представили уникальную вставку.

Слова и литературные образы Богдановича вдохновили художников на создание целой экспозиции. В ней нитью связаны столетия, пространство и время, в которых вечным будет «цвяток радзімы васілька».

Алла Губаревич, художник-декоратор:

Ён задаваў такое пытанне: «А на што ж каласкі, калі няма васількоў?». Гэта значыць, што ён духоўнае, прыгожае, высокае ставіў вышэй нечага абыдзеннага, хаця яшчэ, я паўтаруся, патрэбнага таксама.

Наум Гальперович, писатель:

Кожны дзень нараджэння Максіма Багдановіча – гэта свята. Свята для тых, хто любіць роднае слова, для тых, хто далучыўся да беларускай паэзіі сваім чытаннем і не тольккі чытаннем. Прыходзяць і літаратары і тыя, хто самі складаюць кнігі, вершы, паэмы, пішуць пра свій край, пра зямлю, што нам дадзена лёсам.