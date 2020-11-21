Спустя 30 лет снова в репертуаре. Как прошла премьера легендарного «Фауста» в Большом театре?

Новости Беларуси. Легендарный «Фауст» возвращается в репертуар Большого. Вечером 21 ноября на сцене театра громкая премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний раз на афишах спектакль видели 30 лет назад. Впервые же историю фаустовского эксперимента на белорусской оперной сцене оживили еще в 1928 году.

Поставить одну из самых популярных опер в мире взялась режиссер Анна Моторная. Это ее творческий дебют в стенах белорусского театра оперы и балета. Зрителей ждет три часа прекрасной музыки Шарля Гуно и вечная история борьбы света и тьмы в инновационных декорациях-трансформерах. 3D-проекции и десятки разных костюмов – от Средневековья до наших дней – это еще не все сюрпризы. Продолжит Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Реальный ли исторический персонаж Фауст или собирательный образ? Благодаря Гете его история на все времена. Приоткроем интригу: после сделки с дьяволом действие перенесется на киноплощадку 30-х годов прошлого века. По замыслу режиссера, такая оригинальная историческая параллель только добавляет постановке актуальности.

В отличие от классического оригинала действие происходит не в Средневековье. После пролога из наших дней герои вернутся в 1935-й. Выбор на эпоху между двумя мировыми войнами пал неспроста.

Анна Моторная, режиссер-постановщик оперы «Фауст»:

Мне кажется, сегодняшняя ситуация в мире по уровню апокалипсиса или движения в никуда невероятно близка к тому моменту, когда мы говорим о Второй мировой войне, о Первой мировой войне. Опера «Фауст» необычайно актуальна в этом смысле, потому что она позволяет нам увидеть глубину, трогательность человеческих отношений. Она позволяет нам сегодня начать понимать, что человеческая жизнь – это очень хрупкая вещь.

Самая массовая сцена, где задействован весь состав хора – 60 человек – это ярмарка. По сюжету, все происходящее на сцене –лишь съемки фильма. Такой ход только подчеркивает иллюзорность «Фауста». Как и вечный выбор между добром и злом, Мефистофель во всем вокруг нас – убеждены постановщики. Он и правит бал.

Басу Большого театра Андрею Валентию удались демонические нотки зловещего образа искусителя. Не обошлось в премьере и без экспериментов с вокальными партиями. 3D-проекции и мотоцикл на сцене. Чем необычна постановка легендарного «Фауста» в Большом театре?

Декорации-трансформеры динамично сменяются под каждое новое действие. И если грустный Зибель с увядшими цветами появится на сцене на велосипеде, то длинноволосый молодой Фауст будет гонять на мотоцикле. Опера пластичная, балет сопровождает все действо. Но больше всего насладиться им можно в «Вальпургиевой ночи». В постановке так называется кабаре. Там появятся и трогательные призраки Маргариты на пуантах, и недосягаемая дива Марлен Дитрих.

Наталья Москвичёва, балетмейстер-постановщик (Россия):

Балет проходит через весь спектакль, есть две огромные сцены – сцена ярмарки и сцена вальса, где балет принимает очень большое участие. Кроме этого, у нас есть свита Мефистофеля, которую играют (именно не танцуют, а играют), потому что это полноценный собирательный портрет зла, на мой взгляд, Мефистофеля. Эти ребята проходят сквозной нитью через весь спектакль.