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«Очень интересный экспонат»: шахматную фигуру XIV века обнаружили во время раскопок в Гродно

20 августа 2018 06:57
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Новости Беларуси. Работы сопутствуют реконструкции Старого замка. Не исключено, что ей играл сам Витовт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень интересный экспонат»: шахматную фигуру XIV века обнаружили во время раскопок в Гродно-1

Специалисты предполагают, что это пешка. Сделана она из рога в конце XIV века. Нашли фигуру, когда исследовали площадку под строительство будущего здания, которое называется «Камяніца».

«Очень интересный экспонат»: шахматную фигуру XIV века обнаружили во время раскопок в Гродно-4

Там же ученые обнаружили мостовую времен Витовта, отсюда и предположение насчет датирования пешки. Первым интересный предмет заметил учащийся гродненского колледжа, который в августе решил поработать в составе стройотряда.

«Очень интересный экспонат»: шахматную фигуру XIV века обнаружили во время раскопок в Гродно-7

Михаил Станкевич, учащийся Гродненского государственного электротехнического колледжа имени И. Счастного:
Она лежала вроде бы аккуратненько возле песочка, насыпи, где мы вели эти раскопки. Я заметил, что какая-то деталь лежит, решил показать, думал что-то ценное. Принес, показываю. Начинают очищать от песка – и я понимаю, что это шахматная фигура, это пешка. Радость больше была после, когда хотелось найти еще что-то, еще больше значимое.

«Очень интересный экспонат»: шахматную фигуру XIV века обнаружили во время раскопок в Гродно-10

Наталья Кизюкевич, заведующий отделением археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:
Шахматная фигура сама по себе очень интересный экспонат, но скорее она интересна в контексте. В контексте того, как здесь жили люди, где они жили, чем они занимались.

«Очень интересный экспонат»: шахматную фигуру XIV века обнаружили во время раскопок в Гродно-13

Кстати, при раскопках на территории Старого замка обнаружено уже более 1000 находок. В 2017 году археологи обнаружили еще одну шахматную фигуру – ладью, также сделанную из рога.

# Археология # Культура # Михаил Станкевич # Наталья Кизюкевич # Фотофакт

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