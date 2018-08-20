«Очень интересный экспонат»: шахматную фигуру XIV века обнаружили во время раскопок в Гродно

Новости Беларуси. Работы сопутствуют реконструкции Старого замка. Не исключено, что ей играл сам Витовт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты предполагают, что это пешка. Сделана она из рога в конце XIV века. Нашли фигуру, когда исследовали площадку под строительство будущего здания, которое называется «Камяніца».

Там же ученые обнаружили мостовую времен Витовта, отсюда и предположение насчет датирования пешки. Первым интересный предмет заметил учащийся гродненского колледжа, который в августе решил поработать в составе стройотряда.

Михаил Станкевич, учащийся Гродненского государственного электротехнического колледжа имени И. Счастного:

Она лежала вроде бы аккуратненько возле песочка, насыпи, где мы вели эти раскопки. Я заметил, что какая-то деталь лежит, решил показать, думал что-то ценное. Принес, показываю. Начинают очищать от песка – и я понимаю, что это шахматная фигура, это пешка. Радость больше была после, когда хотелось найти еще что-то, еще больше значимое.

Наталья Кизюкевич, заведующий отделением археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:

Шахматная фигура сама по себе очень интересный экспонат, но скорее она интересна в контексте. В контексте того, как здесь жили люди, где они жили, чем они занимались.