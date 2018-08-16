«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан

Новости Беларуси. Мелодия праздника. «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают вместе сотни горожан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три субботы подряд местные коллективы радуют любителей искусства профессиональной игрой. Проект для города новый, но уже пользуется огромной популярностью.

Татьяна Слагода, директор ГУО «Солигорская детская музыкальная школа искусств»:

Если вы видели наше крыльцо – это самая настоящая сцена. Сама эта идея витала в воздухе. Здесь должна быть жизнь, здесь должна звучать живая музыка. Тем более, в нашем городе такого проекта не было. Мне было всегда жаль. Формат Open Air, концерты академической музыки – такой формат, который позволяет максимально эту музыку приблизить к слушателям.

Наталья Гапонович, заместитель начальника управления по идеологической работе, культуре и по делам молодежи Солигорского райисполкома:

Посетителям предоставляется возможность не только прикоснуться к музыке, но и познакомиться с работами юных художников, а также их преподавателей. Кроме того, мы подключили сюда районную центральную библиотеку, которая тоже каждый вечер сопровождает это мероприятие тематической выставкой. Жители и гости Солигорска уже смогли насладиться джазом и классикой в исполнении детских ансамблей. Мероприятия на площади искусств – своеобразный культурный пролог к ​​празднованию юбилея города. Главная цель проекта – вовлечь жителей Солигорска к хорошей музыке и познакомить с талантливыми исполнителями.