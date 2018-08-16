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«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан

16 августа 2018 17:43
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Новости Беларуси. Мелодия праздника. «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают вместе сотни горожан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан-1

«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан-3

Три субботы подряд местные коллективы радуют любителей искусства профессиональной игрой. Проект для города новый, но уже пользуется огромной популярностью.

«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан-6

Татьяна Слагода, директор ГУО «Солигорская детская музыкальная школа искусств»:
Если вы видели наше крыльцо – это самая настоящая сцена. Сама эта идея витала в воздухе. Здесь должна быть жизнь, здесь должна звучать живая музыка. Тем более, в нашем городе такого проекта не было. Мне было всегда жаль.

Формат Open Air, концерты академической музыки – такой формат, который позволяет максимально эту музыку приблизить к слушателям.

«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан-9

«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан-11

Наталья Гапонович, заместитель начальника управления по идеологической работе, культуре и по делам молодежи Солигорского райисполкома:
Посетителям предоставляется возможность не только прикоснуться к музыке, но и познакомиться с работами юных художников, а также их преподавателей. Кроме того, мы подключили сюда районную центральную библиотеку, которая тоже каждый вечер сопровождает это мероприятие тематической выставкой.

Жители и гости Солигорска уже смогли насладиться джазом и классикой в исполнении детских ансамблей.

Мероприятия на площади искусств – своеобразный культурный пролог к ​​празднованию юбилея города. Главная цель проекта – вовлечь жителей Солигорска к хорошей музыке и познакомить с талантливыми исполнителями.

«Здесь должна быть жизнь». «Музыкальные вечера на площади искусств» в Солигорске собирают сотни горожан-14

Эдуард Тишкевич, преподаватель по классу ударных инструментов:
В коллективе ощущаю себя прекрасно, нахожусь на своем месте, очень нравится работать с такими прекрасными педагогами. Здорово, что у нас в городе есть оркестр такого плана, такого уровня.

Опыт, конечно, приходит сам по себе в любом коллективе, когда ты участвуешь. Чем больше ты играешь различной музыки с различными музыкантами, тем больше опыта накапливается.

18 августа пройдет финальный концерт, посвященный народной музыке. Чтобы послушать живое звучание на площади искусств, билеты приобретать не нужно. Здесь же развернется фотовыставка, посвященная юбилею города шахтеров.

# Музыкальное искусство # Культура # Татьяна Слагода # Наталья Гапонович # Эдуард Тишкевич # Фотофакт

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