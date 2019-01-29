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Дни культуры Беларуси стартуют в ОАЭ 29 января

29 января 2019 07:14
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Новости Беларуси. 29 января в Объединенных Арабских Эмиратах стартуют Дни культуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот творческий форум впервые проводится в регионе Персидского залива.

Дни культуры Беларуси стартуют в ОАЭ 29 января-1

На протяжении нескольких дней белорусские артисты и мастера представят национальный колорит в Абу-Даби, Дубае и Шардже.

Это событие дает старт реализации первой программы сотрудничества между Министерствами культуры двух стран. Одним из результатов этой работы станет масштабная презентация белорусской культуры на выставке ЭКСПО-2020 в Дубае. Презентация творческого и туристического потенциала нашей страны в Эмиратах продлится до 2 февраля.

Дни культуры Беларуси стартуют в ОАЭ 29 января-4

# Беларусь-ОАЭ # Культура # Фотофакт

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