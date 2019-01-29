Новости Беларуси. Достопримечательности Гродненщины в миниатюре. Необычная экспозиция появилась в агрогородке Сопоцкин, недалеко от Августовского канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Достопримечательности Гродненщины в миниатюре. Необычная экспозиция появилась в агрогородке Сопоцкин, недалеко от Августовского канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более двух десятков экспонатов, среди которых маленькие копии Фарного костела, Коложской церкви и других объектов, разместили на небольшом столе.
Анна Голубцова, заведующий Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Мы надеемся на то, что у нас будет очень большой поток туристов – не только местных, но и зарубежных стран. Здесь будут проводиться экскурсии. В дальнейшем даже будут проводиться мастер-классы, где для маленьких детей можно будет разукрасить эти храмы. Сделан у нас уже такой буклетик. Если дети постарше, они смогут из бумаги соорудить макеты.
В планах – расширять экспозицию. Мастера добавят макеты не только памятников архитектуры, но и военного наследия, например, фортов и дотов, которых только в районе Августовского канала сохранилось около 70-ти.