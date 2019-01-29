Достопримечательности Гродненщины в миниатюре: необычная экспозиция появилась в агрогородке Сопоцкин

Анна Голубцова, заведующий Сопоцкинским культурно-туристическим центром:

Мы надеемся на то, что у нас будет очень большой поток туристов – не только местных, но и зарубежных стран. Здесь будут проводиться экскурсии. В дальнейшем даже будут проводиться мастер-классы, где для маленьких детей можно будет разукрасить эти храмы. Сделан у нас уже такой буклетик. Если дети постарше, они смогут из бумаги соорудить макеты.