Обряд карнавала и маски танцующих дьяволов. Где можно увидеть уникальные экспонаты культуры Венесуэлы

В художественной галерее «Университет культуры» состоялось открытие выставки «Краски Венесуэлы». Она приурочена к 200-летию со дня победы Венесуэлы в битве при Карабобо, которая стала решающей в обретении независимости Каракаса и других территорий. Какие уникальные экспонаты можно увидеть на выставке, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Марина Татаревич, директор художественной галереи:

Стоит отметить, что в рамках такого плодотворного сотрудничества за последний год с посольством Венесуэлы у нас в галерее в преддверии этой выставки была организована серия мероприятий – мастер-классы, лекции, киновечера, которые познакомили наших зрителей и подготовили к этому событию. Безусловно, наше многолетнее сотрудничество – это уникальная возможность презентовать общественности культуру этой страны.

Экспозиция выставки разделена на пять тематических зон. Культурное наследие страны представлено через живопись, снимки, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и аксессуары. Посетители будут приятно удивлены, ведь они увидят совсем другую Венесуэлу.

Марина Татаревич:

Самый уникальный, наверное, экспонат выставки – это зона, посвященная традиционным праздникам, где представлен обряд карнавала, маски танцующих дьяволов. Можно познакомиться с этим уникальным артефактом культуры.

Посол Боливарианской Республики вместе с супругой поделился своими впечатлениями о подготовке к мероприятию. Они лично курировали весь процесс, от идеи до воплощения.

Майрена Ньевес Арвелайс, организатор выставки «Краски Венесуэлы»:

Я начну с того, что нам давалось легко. При выборе фотографий у нас не было сложностей, потому что мы выбирали из огромного количества, которые представляли разные стороны нашей страны: и природа, и традиции. Поэтому эта работа проходила легко и приятно.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Один из разделов выставки посвящен коренным народам, которые населяют Венесуэлу – это индейские народы. Они проживают на территории нашего государства много веков, и мы попытались в экспозиции отразить уклад их жизни, представить предметы быта, которые они используют. Это такой достаточно необычный и примечательный момент.

Мы, конечно же, надеемся, что знакомство с экспозицией позволит белорусским гражданам поближе узнать нашу страну, познакомиться с особенностями природного ландшафта, традициями, историческими событиями, важными для нас. Это позволит больше сблизиться нашим народам.