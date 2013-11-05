Бюст Марка Шагала открыли в Лиозно Витебской области

Новости Беларуси. В память о таланте. В Лиозно Витебской области открыли бюст Марка Шагала. Скульптура находится на территории Лиозненского военно-исторического музея недалеко от места, где жили родственники знаменитого художника. Ранее подобных памятников здесь не было.

Известно, что Марк Шагал - один из самых известных представителей художественного авангарда XX века, родился в Витебске. А его малой родиной является Лиозно.

Здесь находилось имение семьи, проживали многочисленные родственники. В начале Великой Отечественной войны родня художника в числе других еврейских жителей Лиозно была расстреляна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гвоздиков, скульптор:

Эти камни по сторонам бюста памятника являются фундаментом дома дяди Марка Шагала. И есть предположение, что он до них дотрагивался. И эта энергетика передалась этому памятнику.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Каждый вопрос, связанный с Беларусью, - это вопрос о Марке Шагале. И я знаю, что здесь жили его родственники, он часто бывал тут, и эти крыши как-то его вдохновляли. Есть повод поговорить о Беларуси, об этой земле и великих людях, которые прославляют эту страну.