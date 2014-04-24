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Фотовыставка самых значимых моментов в истории белорусского хоккея открылась в Минске

24 апреля 2014 17:20
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Новости Беларуси. Самые значимые моменты в истории белорусского хоккея представили 24 апреля на фотовыставке в Минске. Это экспозиция из 50 работ.

Также здесь можно полистать советские и новые книги об этом виде спорта. На фотографии, которые собирались 20 лет, можно посмотреть в национальной библиотеке до 25 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Стоян, редактор журнала «Юниор. Футбол. Хоккей»:
Я думаю, у всех еще, несмотря на то, что это было в далеком 2002 году, свежи воспоминания с матча между нашими хоккеистами и шведами, когда великолепная шайба, пускай она получилась немного курьезной, Владимира Копатя в ворота шведов, когда он принес победу, эти эмоции Владимира Новицкого – я думаю, они у каждого в сердцах.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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